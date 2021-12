Una partita dai due volti al Castellani. Equilibrata in avvio con l'Udinese ad aprire la difesa toscana con una giocata di classe confezionata dal duo Success-Deulofeu in cui lo spagnolo firma il vantaggio. La reazione della squadra di Andreazzoli è poca cosa e i friulani sfiorano il raddoppio nel recupero del primo tempo con Udogie. Nella ripresa cambia tutto e l'ondata toscana genera subito il pareggio di Stojanovic e il 2-1 di Bajrami, intervallati solamente da una grande occasione capitata sui piedi di Success. Nel finale l'Udinese viene travolta dall'iniziativa dei padroni di casa che trovano il meritato tris con Pinamonti. Classifica da sogno per l'Empoli a -4 dal quinto posto, l'Udinese entra in una crisi preoccupante con appena una vittoria nelle ultime 13 gare.

Il Tabellino

EMPOLI-UDINESE 3-1

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti (66'Romagnoli), Parisi; Haas (82'Luperto), Ricci (72'Stulac), Zurkowski (81'Bandinelli); Bajrami (82'Henderson); Cutrone, Pinamonti.

Udinese (4-4-2): Silvestri, Perez (79'Samardzic), De Maio, Samir (55'Nuytinck), Udogie; Soppy (55'Jajalo), Arslan (65'Pussetto), Makengo, Deulofeu; Success (79'Nestorovski), Beto.

GOL: 22' Deulofeu, 49' Stojanovic, 59' Bajrami, 78' Pinamonti

ASSIST: Success, Bajrami

ARBITRO: Paterna

AMMONIZIONI: Parisi, Samir, Soppy, Zurkowski, Romagnoli, Nestorovski, Tonelli

Seguono aggiornamenti...

La cronaca in 7 momenti chiave

19'- ALTRA PARATA DI SILVESTRI! Pericoloso piazzato di CUTRONE sul secondo palo, Silvestri si distende e tocca in calcio d'angolo.

22'- DEULOFEU! MA CHE GOL DELL'UDINESE!! Dai e vai in area di rigore tra SUCCESS e DEULOFEU, il nigeriano libera davanti al portiere lo spagnolo che apre il destro e mette in rete. 0-1.

46'- Palla gol UDINESE! SUCCESS crossa al centro, VICARIO chiude in tuffo ma lascia una palla d'oro a UDOGIE che calcia a botta sicura colpendo proprio il portiere.

49'- ZURKOWSKI! PAREGGIO EMPOLI! Si porta palla sul mancino e si muove in orizzontale sulla linea dell'area, poi trova una conclusione precisa sul secondo palo che vale l'1-1.

51'- SUCCESS! Che spreco! Si presenta davanti a Vicario ma cerca un assist invece che la facile battuta a rete. Pallone salvato dalla difesa a pochi metri dalla linea di porta dopo il primo tocco di VICARIO.

59'- BAJRAMI! LA RIBALTA L'EMPOLI! Giocata di PARISI sulla sinistra, palla al centro per PINAMONTI, NUYTINCK interviene in scivolata e nel rimpallo ne esce un assist perfetto per BAJRAMI che a porta vuota deve solo toccare in rete.

73'- BETO! Non riesce a superare VICARIO dall'area piccola. Azione nata da un tiro smorzato di JAJALO che ha trovato libero il portoghese in ottima posizione.

78'- PINAMONTI! 3-1 EMPOLI! Assist di BAJRAMI dalla destra che pesca l'ex Inter completamente solo al centro dell'area il quale apre il piatto e mette in rete.

Il Momento social

Il Migliore

Andrea PINAMONTI: il gol premia il suo grande lavoro al servizio della squadra. Giocatore cresciuto enormemente in questa esperienza toscana con Andreazzoli.

Promosso

Nedim BAJRAMI: ritrova una maglia da titolare dopo più di un mese ed è protagonista nel secondo tempo. Gol (facile) del 2-1 e assist al bacio per Pinamonti a chiudere la partita.

Bocciato

Jean-Victor MAKENGO: primo tempo discreto, nella ripresa naufraga sbagliando qualsiasi giocata, anche le più semplici.

