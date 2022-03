Match divertente ed equilibrato quello del Castellani di Empoli. I padroni di casa riescono a strappare un punto al Verona grazie ad un ottimo primo tempo. Nei primi 45' gli uomini di Andreazzoli spingono infatti con costanza, trovando il gol che sblocca la sfida al 26', con Di Francesco. Nella ripresa, gli scaligeri cambiano marcia ed iniziano a schiacciare i toscani, fallendo due rigori con Simeone e trovando il pari al 73' con Cancellieri. Nel finale altre grandi occasioni per entrambe le squadre, capitate sui piedi di Viti e Barak.

In virtù di questo risultato il Verona fallisce il sorpasso al Sassuolo in nona posizione. Passo avanti invece dell'Empoli che aggancia il Bologna in dodicesima posizione a quota 33 punti.

Ad

Federico Di Francesco esulta dopo il gol in Empoli-Verona - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Serie A Empoli-Verona: probabili formazioni e statistiche 17/03/2022 A 14:36

Il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Parisi (dall'86' Cacace), Zurkowski (dall'86' Henderson), Asllani, Bandinelli (dall'80' Tonelli); Bajrami (dal 45' La Mantia), Di Francesco (dal 70' Stulac); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola (60' Cancellieri), Gunter, Casale; Tameze, Bessa (dall'86' Terraciano), Hongla, Sutalo; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

GOL - Di Francesco (E), Cancellieri (V)

ASSIST - Pinamonti (E)

NOTE: AMMONITI - Casale (V), Romagnoli (E), Asllani (E), Cancellieri (V), Parisi (E)

ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

26' RETEEEEE! 1-0! DI FRANCESCO! Taglio sul primo palo di Pinamonti che riceve da Parisi e scarica a centro area con il tacco per il compegno di reparto che accorre e fulmina Montipò da due passi con il destro.

48' CAPRARI VA IN PORTAAAAA! Miracolo di Vicario che riesce a togliere dall'incrocio dei pali la sfera calciata dal 10 ospite, bravissimo a calciare a giro su punizione.

62' RIGORE PER IL VERONA! Incursione di Caprari in area di rigore e sgambetto di Parisi ai danni del 10 di casa. Marcenaro ha dei dubbi ma poi, dopo un consulto con il VAR, assegna il penalty.

64' PARATOOOO! VICARIO INTUISCE E RESPINGE il rigore di Simeone che aveva incrociato! Attenzione però perchè c'è un altro consulto al VAR.

Federico Di Francesco in azione durante Empoli-Verona - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

65' PALO, PAZZESCO! Conclusione identica al rigore annullato per il centravanti argentino che questa volta spiazza Vicario ma centra il legno. Sfortunato anche Cancellieri a non ribadire in porta di testa sulla ribattuta.

73' RETEEEE! CHE GOL! 1-1! CANCELLIERI! Conclusione stupenda del subentrato che si accentra dalla destra e lascia partire un mancino stupendo che si insacca sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo a Vicario.

81' VITI, FUORI DI UN NULLA! Corner dalla destra di Stulac, spizzata di Pinamonti ed errore madornale del centrale che da due passi, a porta vuota, spara clamorosamente alto con il piattone.

IL MIGLIORE

Matteo CANCELLIERI - Impatto enorme sul match. Entra al 60' e in mezzora mette a ferro e fuoco la corsia di sinistra dei toscani con le sue accelerazioni ed i suoi dribbling. Fenomenale nell'azione del gol, con una conclusione perfetta ed imparabile.

IL PEGGIORE

Giovanni SIMEONE - Giornata da dimenticare per il Cholito, sistematicamente anticipato da Romagnoli e Viti nel primo tempo e disastroso dal dischetto nella ripresa. Resta da capire perchè abbia voluto calciare due volte dagli undici metri dopo il primo errore con degli specialisti come Barak e Caprari in squadra.

IL MOMENTO SOCIAL

Inzaghi risponde a Pioli: "Bologna-Inter? Avrei voluto giocare..."

Serie A Spalletti: "Settimana pesante, ma per lo Scudetto ci siamo" 13/03/2022 A 17:54