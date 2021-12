Calcio

Serie A, Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

SERIE A - Le strade di Christian Eriksen e l’Inter si separano. Un addio purtroppo ‘forzato’ dopo che quel terribile 12 giugno 2021 ha cambiato per sempre la vita del centrocampista danese. In 18 mesi con in nerazzurri 8 reti e la vittoria dello Scudetto.

00:02:32, un' ora fa