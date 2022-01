11.25 - In attesa

Non arrivano news dal JMedical. Federico Chiesa sta ancora svolgendo gli esami strumentali.

Ad

10.54 - Juve che ieri ha ritrovato la vittoria

Serie A Juve, tegola Chiesa: si teme lesione crociato ginocchio 16 ORE FA

Incredibile vittoria della Juventus all'Olimpico: 4-3 contro la Roma. Giallorossi avanti 3-1 in avvio di secondo tempo, poi la rimonta bianconera con il gol decisivo di De Sciglio. Nel finale Szczesny para il rigore di Pellegrini. Cuadrado e De Ligt salteranno la Supercoppa. QUA LE PAGELLE

10.44 - Quanto starà fuori?

In ogni caso, anche nel quadro più benevolo, Allegri perderebbe uno dei suoi giocatori più importanti per circa un mese e mezzo, cosa che gli farà saltare partite importanti, tra cui l'ottavo di Champions League.

10.34 - Quando si è fatto male Chiesa?

Reduce da un lungo stop, Federico Chiesa era da poco rientrato nel gruppo squadra Juventus ma durante la partita con la Roma è stato prima vittima di un contrasto con Smalling, poi di un rapido movimento in mezzo al campo che ha riacutizzato il colpo. Uscito molto dolorante dal campo, si è subito temuto un lungo stop.

10.26 - Cosa teme la Juventus?

La società bianconera, secondo quello raccolto ieri al termine del match con la Roma, teme una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. L'ala della Juve e della Nazionale "ha lasciato l'Olimpico, trasportato verso il Pullman della Juve, sul mezzo della Croce Rossa"; delle foto scattate all'uscita dello stadio mostrano un Federico Chiesa incapace di reggersi sui suoi piedi.

10.17 - Chiesa con le stampelle

Il giocatore bianconero è arrivato al J Medical per gli esami strumentali al ginocchio sinistro infortunato ieri sera a Roma: sceso dall’auto in stampelle, ad accompagnarlo c’è il padre Enrico.

10.10 - Chiesa è atteso al JMedical

Federico Chiesa è atteso in mattinata al J Medical, il centro medico della Juventus, per gli accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro, per stabilire poi i tempi di recupero

10.00 - Il giorno della verità

È il giorno della verità per Federico Chiesa, il giorno degli esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro dopo l’uscita dal campo a Roma dopo 32 minuti. Secondo Davide Bernardi (DAZN), la Juventus teme una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Allegri: "Inter la più forte, con le altre ce la giochiamo"

Serie A Chiesa: "Alla Juve per vincere. Ho rinunciato alle ferie" 27/12/2021 A 21:03