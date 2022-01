12.05 - Lesione del crociato

Secondo quello che riporta Massimiliano Nerozzi del Corriere, per Federico Chiesa c'è la lesione del legamento crociato.

Ad

Serie A Chiesa, lesione del crociato e stagione finita: che tegola per Juve e Nazionale UN' ORA FA

11.45 - Un lungo stop?

Comincia adesso l'attesa per le comunicazioni ufficiali da parte della Juventus dell'esito degli esami svolti stamani. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, si teme un lungo stop per l'interessamento del legamento crociato del ginocchio sinistro andato k.o. a Roma

11.35 - Chiesa è uscito dal JMedical

Ecco il video che lo documenta.

11.25 - In attesa

Non arrivano news dal JMedical. Federico Chiesa sta ancora svolgendo gli esami strumentali.

10.54 - Juve che ieri ha ritrovato la vittoria

Incredibile vittoria della Juventus all'Olimpico: 4-3 contro la Roma. Giallorossi avanti 3-1 in avvio di secondo tempo, poi la rimonta bianconera con il gol decisivo di De Sciglio. Nel finale Szczesny para il rigore di Pellegrini. Cuadrado e De Ligt salteranno la Supercoppa. QUA LE PAGELLE

10.44 - Quanto starà fuori?

In ogni caso, anche nel quadro più benevolo, Allegri perderebbe uno dei suoi giocatori più importanti per circa un mese e mezzo, cosa che gli farà saltare partite importanti, tra cui l'ottavo di Champions League.

10.34 - Quando si è fatto male Chiesa?

Reduce da un lungo stop, Federico Chiesa era da poco rientrato nel gruppo squadra Juventus ma durante la partita con la Roma è stato prima vittima di un contrasto con Smalling, poi di un rapido movimento in mezzo al campo che ha riacutizzato il colpo. Uscito molto dolorante dal campo, si è subito temuto un lungo stop.

10.26 - Cosa teme la Juventus?

La società bianconera, secondo quello raccolto ieri al termine del match con la Roma, teme una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. L'ala della Juve e della Nazionale "ha lasciato l'Olimpico, trasportato verso il Pullman della Juve, sul mezzo della Croce Rossa"; delle foto scattate all'uscita dello stadio mostrano un Federico Chiesa incapace di reggersi sui suoi piedi.

10.17 - Chiesa con le stampelle

Il giocatore bianconero è arrivato al J Medical per gli esami strumentali al ginocchio sinistro infortunato ieri sera a Roma: sceso dall’auto in stampelle, ad accompagnarlo c’è il padre Enrico.

10.10 - Chiesa è atteso al JMedical

Federico Chiesa è atteso in mattinata al J Medical, il centro medico della Juventus, per gli accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro, per stabilire poi i tempi di recupero

10.00 - Il giorno della verità

È il giorno della verità per Federico Chiesa, il giorno degli esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro dopo l’uscita dal campo a Roma dopo 32 minuti. Secondo Davide Bernardi (DAZN), la Juventus teme una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

Allegri: "Inter la più forte, con le altre ce la giochiamo"

Serie A Juve, tegola Chiesa: si teme lesione crociato ginocchio 18 ORE FA