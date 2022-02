Di forza, di tecnica e di tattica. È così che Vincenzo Italiano ha ingarbugliato Gasperini per la terza volta in stagione. Il tecnico dei viola, memore delle due vittorie al Gewiss Stadium in campionato e coppa Italia, imposta la partita in maniera molto aggressiva, aggredisce la palla e gli avversari, rischia qualcosina in un paio di occasioni, ma nel complesso merita nettamente di vincere. Il gol decisivo lo segna il pistolero Krzysztof Piatek, già beniamino del pubblico del Franchi, che nell’unica occasione del match non perdona Musso con l’interno destro. Per i viola sono tre punti favolosi, perché in un colpo solo permettono ai toscani di superare la Roma e di tornare prepotentemente in corsa per l’Europa (sia League che Champions); per l’Atalanta invece è l’ennesimo stop che complica – e non poco – la stagione. In campionato, la truppa di Gasperini non vince dal 9 gennaio: troppo.

Il tabellino

FIORENTINA-ATALANTA 1-0 (primo tempo 0-0)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic (67' Martinez Quarta), Igor, Biraghi (75' Terzic); Bonaventura (75' Maleh), Torreira (37' Amrabat), Castrovilli (67' Duncan); Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All.: Italiano.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi (76' Scalvini), Demiral, Djimsiti (59' Pessina); Zappacosta (59' Pezzella), De Roon, Koopmeiners, Freuler (59' Pasalic), Hateboer; Malinovskyi, Boga (82' Mihaila). All.Gasperini.

Gol: 56' Piatek

Assist: Nico Gonzalez (1-0 Fiorentina),

Ammoniti: Djimsiti, Milenkovic, Malinovskyi, Demiral, Amrabat, Toloi, Sportiello per proteste

Espulsi: Gasperini per proteste, Raimondi (assistente di Gasperini) per proteste

La cronaca in 7 momenti chiave

20'- NICO GONZALEZ DI TESTA! Numero di Sottil sulla sinistra, palletta morbida a centro area, torsione di Nico Gonzalez e buona parata di Musso. Abbastanza centrale il tentativo dell’esterno viola.

33'- DRAGOWSKI CANCELLA KOOPMEINERS! Tutto solo davanti al portiere dei viola, il centrocampista dei nerazzurri calcia con il destro e viene respinto con perdite.

39'- MUSSO SPEGNE IL TIRO SOTTIL! L’esterno prende velocità, viene verso il centro del campo, spara il destro e il portiere ex Udinese gli dice di no, allungando la conclusione in calcio d’angolo.

47'- OCCASIONE VIOLA! Nico Gonzalez serve l’accorrente Castrovilli al limite dell'area, destro in corsa del centrocampista viola e palla alta di poco. Era una buona chance.

56'- RETEEEEEEEEEE! IL PISTOLEROOOOO PIATEK! PUMPUMPUM! 1-0 FIORENTINA! Grandissima azione dei viola, Nico Gonzalez la mette in mezzo, Piatek taglia al momento giusto e batte Musso con il piattone destro.

61'- GOOOOOOOOOOLLLL! MALINOSVKYIIIIII! 1-1! Lancio in profondità di Pessina, fuga di Malinovskyi, sinistro fiondato e palla che trafigge Dragoswki.

62'- ATTENZIONE! VAR! Fuorigioco attivo di Hateboer e gol annullato. Si ritorna sull’1-0.

Il momento social

Mvp

Krzysztof PIATEK – Prestazione pugilistica contro Demiral e gol pesantissimo. È il sesto in carriera all’Atalanta. Pistolero!

Il migliore

Nikola MILENKOVIC – Sontuoso. Nonostante l’ammonizione dopo 15 minuti, si gestisce come un gigante del ruolo. L’attacco dell’Atalanta non gli fa nemmeno il solletico.

Il peggiore

Jeremie BOGA – Sbaglia quasi tutto a livello tecnico e non riesce mai a saltare il diretto marcatore. Gravemente insufficiente.

