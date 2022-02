Fiorentina-Atalanta, match valido per la 26esima giornata di Serie A andato in scena al Franchi, si conclude 1-0 per la formazone di Vincenzo Italiano. A segno Krzysztof Piatek. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Serie A Il pistolero-Piatek abbatte l’Atalanta! La Fiorentina vede l’Europa 4 ORE FA

Bartlomiej DRAGOWSKI 6.5 – Ipnotizza Koopmeiners e porta a casa il clean sheet. Domenica da incorniciare.

Alvaro ODRIOZOLA 6.5 – Ciuf ciuf. Su e giù per la fascia senza fermarsi un attimo. Grande prova difensiva su Boga.

Nikola MILENKOVIC 7 – Sontuoso. Nonostante l’ammonizione dopo 15 minuti, si gestisce come un gigante del ruolo. L’attacco dell’Atalanta non gli fa nemmeno il solletico. (Dal 66’ MARTINEZ QUARTA 6 – Controlla la situazione)

IGOR 6.5 – Attentissimo. Non sbaglia una chiusura e favorisce i compagni con il suo giro-palla pulito.

Cristiano BIRAGHI 6 – Una prestazione solida. Sia dietro che davanti. (Dal 75’ TERZIC SV)

Gaetano CASTROVILLI 5.5 – Fa tanto lavoro di complemento, ma non brilla. Esce infuriato. (Dal 66’ DUNCAN 6 – Dinamismo e forze fresche)

Lucas TORREIRA 6 – Non è il solito centrocampista dominante e lo capisci subito. Gioca depotenziato. Sente male. Viene sostituito sul finire del primo tempo per un problema fisico. (Dal 37’ AMRABAT 6 – Fa tutto quello che Italiano gli chiede. E lo fa bene.)

Giacomo BONAVENTURA 6.5 – Sta benissimo. Di testa e di gambe. Non sente minimamente la pressione dell’ex. Dargli la palla, equivale a metterla in banca. (Dal 75’ MALEH 6 – Il ragazzo sa giocare. Eccome se sa giocare. Entra e delizia la platea con qualche tocco fatato)

Nico GONZALEZ 6.5 – Speedy. Obbliga Djimsiti all’ammonizione e serve un assist al bacio per Piatek. Grandioso.

Krzysztof PIATEK 7 – Prestazione pugilistica contro Demiral e gol pesantissimo. È il sesto in carriera all’Atalanta. Pistolero!

Riccardo SOTTIL 6.5 – Parte nervoso e litiga con tutti. Poi si calma e sfiora il gol con un grandissimo destro fiondato. Nella ripresa fa impazzire Toloi.

All. Vincenzo ITALIANO 7 – Che dire? È il condottiero di una grande squadra. Grande per merito suo. 75 minuti di aggressione, fraseggi, situazioni provate e interscambi di posizione. Merita l’Europa.

Fiorentina-Atalanta Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Juan MUSSO 6 – Fantastico sul destro di Sottil. Non perfetto sul gol di Piatek, che però calcia da distanza ravvicinata

Rafael TOLOI 5 – In apnea. Dei tre dietro, sicuramente il peggiore. Si perde completamente Piatek in occasione del gol. (Dal 76’ SCALVINI SV)

Berat DJIMSITI 6 – Spigoloso, volitivo. Imposta la guerra con Nico Gonzalez sulla fisicità, ma l’ammonizione lo limita parecchio. Comunque sufficiente. (Dal 59’ PASALIC 6 – Non sporca il foglio)

Merih DEMIRAL 6 – Se non fosse per il gol di Piatek, parleremmo dell’ennesima partita dominata, ma siccome con i "se" non si fa la storia, mezzo voto in meno.

Hans HATEBOER 5 – Ve lo ricordate il vecchio Hateboer? Quello prepotente e dirompente? Ecco, dimenticatevelo. Questo è la brutta copia.

Marten DE ROON 5.5 – Prezioso senza la palla, disastroso con.

Remo FREULER 5.5 – È il termometro dell’Atalanta. Quando gioca forte, la squadra vince, quando si prende una pausa, la squadra va sotto. (Dal 58’ PESSINA 5.5 – Non incide)

Teun KOOPMEINERS 5.5 – Tutto-campista poco brillante. Si fa ipnotizzare da Dragowski a metà del primo tempo.

Davide ZAPPACOSTA 5.5 – Il solito motorino. Oggi però scarburato. (Dal 59’ PEZZELLA 6 – Intenso e preciso)

Jeremie BOGA 4.5 – Sbaglia quasi tutto a livello tecnico e non riesce mai a saltare il diretto marcatore. Gravemente insufficiente. (Dall'82' MIHAILA SV)

Ruslan MALINOVSKYI 6 – Parte male, sbaglia tanto, si riprende e trova il gol - che gli viene annullato per il fuorigioco di Hateboer. È l'ultimo a mollare.

All. Gian Piero GASPERINI 5.5 – Da un lato ci sono le assenze, che gli stanno rendendo la vita impossibile, ma dall’altro c’è una formazione che non vince più. Se vuole rimettere la barca al centro del fiume, deve calmarsi (espulso anche oggi) e ricominciare a lavorare

Berlusconi, siparietto con Galliani: "Sono il presidente più vincente di sempre"

Serie A Il pistolero-Piatek abbatte l’Atalanta! La Fiorentina vede l’Europa 4 ORE FA