Non senza soffrire, ma è con questo tipo di partite che alla fine si misura la differenza tra chi può andare in Europa e chi no. La Fiorentina rinfranca le proprie ambizioni internazionali con un 1-0 di misura sul Bologna nel ‘derby dell’Appennino’. Una partita tutt’altro che banale per la Viola, che prova fin da subito a fare la partita ma che al tempo stesso, nel primo tempo, deve registrare due clamorosi legni degli avversari: uno con Soriano dopo 12’’ e l’altro con Orsolini sul finale di primo tempo. C’è un episodio però – un altro – a girare definitivamente il pomeriggio della Fiorentina: il doppio giallo a Bonifazi proprio prima dell’intervallo. La Viola può così affrontare la ripresa all’arma bianca e la pressione sulla porta di Skorupski paga i dividendi a 20 dalla fine, quando in mischia Torreira risolve la partita. La Fiorentina centra così un successo che mette pressione a Roma e Atalanta, in campo più tardi, ma che lo faranno con una Viola ormai lì a -1. Per il Bologna il rammarico di non aver sfruttato due buonissime chance quando ne ha avuto l’occasione. La differenza, appunto, tra chi prova ad ambire a qualcosa in più e chi alla fine deve accontentarsi del classico ‘buon campionato’.

Il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola (77’ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi (77’ Terzic); Bonaventura (64’ Duncan), Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek (59’ Cabral), Sottil (59’ Ikone).

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (78’ Sansone), Bonifazi; De Silvestri (78’ Dijks), Schouten, Svanberg (78’ Aebischer), Hickey; Soriano (58’ Binks); Orsolini (58’ Barrow), Arnautovic.

Gol: 70’ Torreira.

Assist: Castrovilli.

Note – Ammoniti: Soumaoro, Hickey, Sansone; Torreira. Espulso Bonifazi al 41’ per doppio giallo.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

1’ TRAVERSA DI SORIANO! Dopo 12 secondi, una palla dentro da destra, Odriozola scivola, Soriano è solo davanti alla porta ma colpisce la traversa. Che occasione!

40’ PALO DEL BOLOGNA! ORSOLINI! Grande giocata di Bonifazi, Orsolini ne approfitta per lanciarsi, salta anche Terracciano, ma poi colpisce il palo pieno!

41’ E ROSSO A BONIFAZI! TUTTO IN UN MINUTO! Sul ribaltamento, Bonifazi fa fallo su Torreira e si prende il secondo giallo. In 40 secondi cambia la partita del Bologna: da essere in vantaggio, a giocare in 10.

43’ BONAVENTURA! Fiorentina a millimetri dal vantaggio! Dopo una super parata di Skorupski sul tentativo di Biraghi, anche Bonaventura sfiora la rete dell'1-0 con un tiro che termina fuori di un soffio.

53’ PALO DELLA FIORENTINA CON TORREIRA! Anche la Viola colpisce il suo legno, con Torreira che rientra sul destro e con un tiro a giro supera Skorupski ma non buca la porta: c'è il palo interno a dire di no al fiorentino.

68’ CHE OCCASIONE GONZALEZ! Questa volta a Skorupski praticamente battuto, Gonzalez non è abbastanza cattivo e De Silvestri ci mette il corpo, salvando la porta del Bologna.

70’ GOL! TORREIRA! VIOLA AVANTI! Cross di Biraghi da sinistra, Castrovilli con la sponda sul secondo palo, Torreira è lì in area piccola e mette dentro. Fiorentina in vantaggio.

MVP

Torreira. Al di là del gol, che per altro pesa tantissimo, aveva già colpito un clamoroso palo a inizio ripresa. A questo da sommare tantissima intensità e corsa in mezzo al campo. Oggi davvero l’uomo in più.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Castrovilli. Partita preziosa e con l’aggiunta dell’assist.

BOCCIATO: Bonifazi. Aveva anche giocato un buonissimo primo tempo, ma il doppio giallo costa caro a lui, al Bologna, e a tutti i fantallenatori che l’hanno schierato.

