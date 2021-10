E' sinfonia Viola al Franchi di Firenze: una Fiorentina perfetta stravince 3-0 con il Cagliari e si rilancia in classifica, scavalcando la Lazio sconfitta a Verona. Solo buone notizie per Vincenzo italiano, che si gioca la carta Saponara dal 1' al posto di Callejon ricevendo in cambio una prova fantastica da parte del numero 8. Tra i grandi protagonisti di giornata c'è sicuramente Vlahovic, che prima non si presenta dal dischetto lasciando a Biraghi la battuta del rigore dell'1-0 e poi si scatena nella ripresa: punizione magistrale e gara chiusa. Iscritto al tabellino anche Nico Gonzalez, all'ennesima prova convincente dal suo arrivo in Italia. Per Mazzarri e il Cagliari un passo indietro notevole: giocando così sarà un'impresa salvarsi.

Il tabellino

FIORENTINA - CAGLIARI 2-0

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (68' Terzic); Bonaventura (82' Duncan), Torreira (82' Amrabat), Maleh (68' Castrovilli); Saponara (74' Callejon), Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Caceres (24' Bellanova), Ceppitelli, Carboni, Zappa (58' Pereiro); Nandez (71' Obert), Marin, Deiola (58' Grassi), Lykogiannis; Keita (58' Pavoletti), Joao Pedro. All. Mazzarri

ARBITRO: Rapuano

GOL: 21' Biraghi, 42' Nico Gonzalez, 49' Vlahovic

ASSIST: 42' Saponara

AMMONITI: 20' Keita Balde

NOTE: Recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

19' - RIGORE!! CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA!! Fallo di mano di Keita Balde, penalty per i Viola! Dal dischetto andrà Biraghi: Vlahovic ha rinunciato a battere!

21' - GOOOOOL DELLA FIORENTINA!! SEGNA BIRAGHI!! Rigore perfetto del capitano Viola, che calcia forte a destra spiazzando Cragno!

37' - SAPONARAAAAA!! COSA HA FATTO SAPONARA!! PALO PIENO!!! Stop, gioco di gambe, interno destro da fermo: una giocata meravigliosa del numero 8 Viola, che vede infrangersi il pallone sul palo!!

42' - NICO GONZALEEEEZZZ! RADDOPPIA LA VIOLA!!! Lancio splendido di Vlahovic per la corsa di Saponara, che si invola tutto solo verso la porta e all'ultimo serve Gonzalez per l'appoggio facile facile in porta!

49' - VLAHOVIIIIIIIIIIICCCCCCC!!! CHE PUNIZIONE DI VLAHOVIIIIICCCC!!! Tiro spettacolare dell'attaccante Viola, un sinistro magico dai 25 metri a scavalcare la barriera: scappa via la Viola!

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - Riccardo SAPONARA: Quando gioca così è una gioia per gli occhi. Schierato al posto di Callejon, regala tutt'altro spessore ed ariosità al gioco offensivo. Chi ci ha puntato può stare tranquillo: da qui in avanti troverà più spazio.

BOCCIATO - Keita BALDE: Un fantasma. Ci si ricorda di lui solo per il rigore procurato, per il resto nessuna giocata e tanta indifferenza. Sempre un pericolo schierarlo, con lui le domeniche "avvelenate" sono dietro l'angolo: questa è una di quelle.

