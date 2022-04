La Fiorentina si scopre forse meno bella ma molto, molto più concreta. I ragazzi di Vincenzo Italiano conquistano altri 3 punti di "corto muso" ai danni dell'Empoli e vanno -2 dalla Lazio quinta in classifica con una gara in meno.

Gara giocata da subito a ritmi alti, con la Fiorentina come da attese più arrembante sin dalle prime battute. I ragazzi di Italiano, col passare dei minuti, non trovano tuttavia la chiave per scardinare la difesa empolese ed anzi vanno sotto al minuto 39, quando una sciocchezza di Saponara e Biraghi causa la rete di Di francesco. A salvare la Viola è il VAR, che vede un fallo di Pinamonti su Terracciano e spinge l'arbitro Massimi ad annullare.

Al quarto d'ora della ripresa il punto di svolta cruciale della gara: Luperto, ingiustamente ammonito nel primo tempo, rimedia il secondo giallo per un fallo su Gonzalez e lascia i suoi in 10 uomini. Sugli sviluppi del successivo calcio di punizione è proprio l'argentino a trovare il gol dopo 5 mesi, il terzo della sua stagione. Una rete fondamentale, che fa sognare la Viola in chiave europea. per l'Empoli, incapace di reagire dopo il gol, tanta rabbia con il direttore di gara e poco altro: gli uomini di Andreazzoli sono sempre più in caduta libera...

Il tabellino

Fiorentina-Empoli 1-0

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (86' Terzic); Castrovilli (86' Maleh), Torreira (71' Amrabat), Duncan; Gonzalez (86' Callejon), Cabral, Saponara (77' Sottil). All. V. Italiano

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli (28' Ismajli), Luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac (61' Asllani), Bandinelli (77' Bajrami); Henderson (61' Cutrone); Di Francesco (61' Viti), Pinamonti. All. A. Andreazzoli

ARBITRO: L. Massimi

GOL: 61' N. Gonzalez

AMMONITI: 56' Torreira, 81' Ismajli

ESPULSI: 59' Luperto

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 5 momenti

11 - BIRAGHIII! CHE BOTTA E CHE RISPOSTA DI VICARIO!! Castrovilli gioca corto un calcio di punizione da destra per il capitano viola, che libera il sinistro da 30 metri andando vicinissimo al gol: bellissima parata di Vicario, che alza in corner!

39 - DI FRANCESCOOOOOO!!! DI FRANCESCOOOOO!!! EMPOLI IN VANTAGGIO!! Sciocchezza colossale della difesa della Fiorentina: Saponara tocca male all'indietro, Biraghi lascia sfilare ma di fatto permette a Pinamonti di intervenire: dopo una carambola con Terracciano il pallone finisce a di Francesco che la gira in porta!

39 - ANNULLATO!!! Massimi rivede al VAR le immagini e scorge un fallo di Pinamonti su Terracciano: siamo ancora 0-0!

51 - GONZALEZ!! BUONA CHANCE, ANCORA ATTENTO VICARIO! Lavora bene il pallone a centrocampo Cabral, Saponara si lancia nello spazio e serve Gonzalez in area sulla destra. L'argentino controlla e piazza, ma la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata centralmente,.

59 - GOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!! GONZALEEEEEZZ!! Grande colpo di testa dell'argentino sulla punizione di Biraghi: Viola avanti!

Il momento social

Fantacalcio

CHI SALE - Gonzalez: finalmente Nico! Dopo 5 mesi l'argentino torna al +3: un gol fondamentale, a suggellare una serie di gare giocate da vero protagonista. Non fate a meno di lui: può esaltarsi nel finale di stagione.

CHI SCENDE - Pinamonti: smarrito come il suo Empoli, schiacciato dal coriaceo duo Milenkovic-Igor. Pascola per il campo senza troppa convinzione: voi, ora come ora, potete lasciarlo pascolare in panchina.

