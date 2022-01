Fiorentina straripante, Genoa nel baratro. La serata del Franchi di Firenze è un monologo dei ragazzi di Vincenzo Italiano, che danno seguito nel migliore dei modi all'exploit di Napoli in Coppa Italia e rifilano un inequivocabile 6-0 ai derelitti rossoblù. Per i toscani doppietta di Biraghi su punizione, a segno anche Odriozola, Bonaventura, Vlahovic (che sbaglia anche un rigore, primo errore in carriera) e un super Torreira. I Viola agganciano Roma e Lazio e fanno tremendamente sul serio per la corsa all'Europa League. Il Genoa vede invece sempre più vicino lo spettro della retrocessione: la gestione scellerata di questa stagione, che ha causato una striscia di 19 partite senza vittorie, stavolta sembra davvero impossibile da raddrizzare.

Il tabellino

Ad

Fiorentina-Genoa 0-0

Serie A Fiorentina-Genoa 6-0, pagelle: Biraghi piede d'oro, Torreira è ovunque 38 MINUTI FA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi (70' Terzic); Bonaventura (71' Duncan), Torreira (80' Torreira), Maleh; Nico Gonzalez (71' Callejon), Vlahovic, Saponara (71' Ikonè). All.: Italiano

GENOA (4-4-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori (46' Bani); Sturaro (46' Ekuban), Badelj, Rovella, Portanova (46' Melegoni); Yeboah (67' Caicedo), Destro. All.: Konko

ARBITRO: F. Maresca

GOL: 15' Odriozola, 34' Bonaventura, 42' e 69' Biraghi, 51' Vlahovic, 77' Torreira

ASSIST: 51' Bonaventura, 77' Ikonè

AMMONITI: 32' Calafiori, 36' Portanova, 41' Sturaro, 74' Torreira

ESPULSI: -

NOTE: recupero 2'

La cronaca in 6 momenti

15 - OOOODRIOZOLAAAAAA!!! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA!!! Bellissima azione in verticale della Viola: Bonaventura serve in area Vlahovic, respinto con perdite ancora una volta da Sirigu. Sulla respinta arriva però Odriozola che realizza il suo primo gol in Serie A!

35 - GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA!!! BOOONAVENTURAAAAA!! Altra azione fantastica dei toscani, nata da un super break a centrocampo di Torreira: Sirigu fa il possibile sul primo colpo di testa, ma Bonaventura sulla respinta la spinge facilmente in rete!!

42 - BIIIIIIRAGHIIIIIIII SU PUNIZIONEEEEE!!! GOL CAPOLAVORO, E' 3-0!! Interno collo magistrale del capitano Viola, Sirigu non può nulla: la Fiorentina ha già chiuso la pratica!

51 - VLAHOVIIIIIICCCC!!! VLAHOVIIICCCC!!!! SONO 17 IN CAMPIONATO!!! Super palla di Bonaventura, super pallonetto in uscita del serbo a beffare Sirigu: cancellato il penalty sbagliato, Fiorentina straripante!!

69 - BIIIIIIIRAGHIIIIIII!!!!! ANCORA SU PUNIZIONEEEEEE!!! 5-0 VIOLA!! Sbaglia stavolta Sirigu, che viene punito alla sua sinistra dal capitano della Fiorentina: secondo gol su punizione!!

77 - TORREIRAAAAA!!! FIORENTINA INARRESTABILE!! Cross bellissimo dalla sinistra di Ikonè, bravissimo a raccoglierlo il centrocampista tutto solo dentro l'area. Gol meritatissimo, a suggellare un'altra partita sontuosa.

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - BIRAGHI: Doppietta su punizione e clamoroso +6 nell'ultimo posticipo: il capitano della Fiorentina decide di far decollare chi ha puntato su di lui. Con quel sinistro la sensazione è che di bonus ne pioveranno ancora: mai pensare di lasciarlo in panchina.

Chi scende - GENOA: Chiudete tutti i giocatori rossoblù che avete acquistato in un baule e buttate la chiave. Non ci sono appigli per puntare su nessuno dei genoani, ormai da tempo in evidente caduta libera.

Barone: "Vlahovic illude tifosi, è un anno che alza la richiesta"

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/01) 14/01/2022 A 21:46