Fiorentina e Inter (Michael Fabbri di Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita allo stadio Franchi di Firenze, vinta poi Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra segui il LIVE ), valido per la 5a giornata di Serie A arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita allo stadio Franchi di Firenze, vinta poi dall'Inter per 3-1

Classifiche e risultati

Serie A Vlahovic: “Haaland più veloce di me, sul resto ce la giochiamo” 12 ORE FA

La moviola di Fiorentina-Inter

Minuto 18': ammonizione per Skriniar per un intervento su Nicolás González. Lo slovacco prende prima il pallone, poi l'avversario, c'è il fallo ma non il cartellino giallo.

Minuto 22': vantaggio della Fiorentina con il gol di Sottil lanciato da Nicolás González. L'ex Stoccarda si invola sulla sinistra e serve il compagno dopo essersi disfatto di Skriniar. Proteste però dei nerazzurri per una spinta di González su Skriniar non ravvisata dall'arbitro che poi non va a rivedere alla VAR.

Scontro Skriniar-Nico Gonzalez in Fiorentina-Inter Credit Foto Eurosport

Minuto 35': ancora proteste dell'Inter, questa volta per un tocco di mano di Biraghi (fuori dall'area di rigore). Fabbri non segnala niente e il VAR non può eventualmente controllare perché la decisione spetta al direttore di gara.

Minuto 37': gol del pareggio dell'Inter con l'autorete di Milenkovic. Annulla tutto la terna arbitrale però per il fuorigioco di Perisic che aveva messo in mezzo inducendo Milenkovic all'errore. Il croato era in posizione di offside sulla sponda di Dzeko.

Lautaro Martinez si lamenta con l'arbitro Fabbri - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Minuto 64': l'Inter chiede un rigore per il contatto tra Dumfries e Nastasic. Si lascia cadere troppo facilmente l'esterno olandese. Giusto non dare il penalty.

Minuto 78': la Fiorentina resta in 10 per l'espulsione di Nicolás González che perde completamente la testa. Prima vuole un giallo per Bastoni che l'ha fermato fallosamente, ma viene ammonito per proteste. Lui risponde con un applauso in direzione di Fabbri che estrae il secondo giallo.

La squadra arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Assistenti: Costanzo e Passeri

Quarto Uomo: Luca Zufferli

VAR: Fabio Maresca

AVAR: Ciro Carbone

Fiorentina-Inter: numeri, statistiche, curiosità

Serie A Commisso: "Bilanci? Inter-Juve non in regola, noi sì. Non va bene" 19/09/2021 A 19:58