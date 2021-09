Il big match di questa 5 giornata di campionato è proprio quello delcon ladi Italiano che ospita l'di Inzaghi. Da una parte la rivelazione di questo inizio di campionato con 3 vittorie su 4 (e un ottimo gioco) di fronte ai campioni d'Italia in carica che comunque resistono al 2° posto e che puntano ancora allo Scudetto nonostante un piccolo ridimensionato arrivato dal mercato. Proprio questa sfida ci dirà con più precisione le ambizioni delle due squadre. Inzaghi ritrovadall'inizio, mentre non riposache fa gli "straordinari" vista l'assenza di Correa e la non perfetta condizione di Alexis Sanchez che è appena rientrato dall'infortunio. Darmian torna titolare a destra nonostantesi aspettava di giocare la seconda da titolare dopo l'ottima prestazione contro il Bologna . Lato Fiorentina, c'è Nicolás González nei tre davanti con Vlahovic e Sottil, e non Saponara. A centrocampo viene schierato il trio Bonaventura-Torreira-Duncan.