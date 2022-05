La Fiorentina è in Conference League. Dopo cinque anni, i viola torneranno ad assaporare l'atmosfera dell'Europa. La squadra di Italiano si impone per 2-0 su una Juventus senza stimoli né motivazioni, conquista la prima vittoria stagionale sui bianconeri e ottiene un settimo posto finale che sa tanto di rinascimento dopo le sofferenze delle scorse stagioni. Ininfluente la contemporanea sconfitta dell'Atalanta contro l'Empoli : anche vincendo i nerazzurri sarebbero stati sopravanzati dai viola a causa degli scontri diretti sfavorevoli. Gara bloccata, con ritmi non altissimi. La decidono Duncan, a segno pochi secondi prima dell'intervallo, e nel recupero della ripresa Nico Gonzalez su calcio di rigore, concesso per un tocco in area di Bonucci su Torreira. E la Juve? Non pervenuta. Zero minacce nell'area di Terracciano, zero tiri in porta. Zero di zero. Una sconfitta inevitabile nella serata degli addii di Chiellini, Bernardeschi e Dybala. E la chiusura più malinconica possibile di una stagione più nera che bianca.