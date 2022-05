Fiorentina-Juventus, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Duncan e di Nico Gonzalez su rigore. Gara arbitrata da Daniele Chiffi di Padova. Con questo risultato la Fiorentina chiude settima e si guadagna la qualificazione alla prossima Conference League.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Fiorentina

Serie A La Fiorentina vola in Conference League: 2-0 alla Juve 3 ORE FA

Pietro TERRACCIANO 6 - Spettatore non pagante o quasi. Contro la Juventus. Sembra impossibile, eppure è proprio così.

Lorenzo VENUTI 6 - Rischia pochissimo, escluso un momento nel primo tempo in cui si perde completamente Alex Sandro. Esce tra gli applausi del pubblico (dal 62' Alvaro ODRIOZOLA 6 - Pure lui non rischia praticamente nulla)

Nikola MILENKOVIC 6 - Ha una serata piuttosto facile: anche dopo l'ingresso dell'amico Vlahovic: l'attacco della Juventus fa il solletico alla difesa di casa.

IGOR 6 - Escludendo una banale ammonizione rimediata per una lite con Kean, ha vita semplice pure lui. Oltre a un'attenzione e a una concentrazione che non mancano mai.

Cristiano BIRAGHI 6 - Difensivamente ha pochi problemi, offensivamente può andare spesso e volentieri al cross. Anche se con alterne fortune.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Un pericolo costante nei pressi dell'area bianconera. Per due volte fa venire i brividi a Perin, poi da terra serve a Duncan la palla del vantaggio.

Sofyan AMRABAT 7 - Gran partita in mezzo al campo. Ordinato, ringhiante, intelligente nelle giocate. Non spreca la fiducia accordatagli da Italiano.

Alfred DUNCAN 7 - Non parte benissimo, con un paio di cross sparacchiati malamente. Poi migliora, corre, si inserisce. E realizza la rete che apre alla Fiorentina le porte dell'Europa (dall'85' Lucas TORREIRA 6,5 - Si guadagna il rigore del raddoppio: non male)

Nico GONZALEZ 6,5 - Un po' sottotono, si nasconde tra le pieghe della partita. Ma nel recupero trova il modo di lasciare il segno, andando in gol dal dischetto.

Krzysztof PIATEK 5,5 - Serata complicata contro i centrali bianconeri. Si batte, si guadagna un turbante in testa, ma ha solo una palla gol: Pinsoglio gliela nega (dall'85' Arthur CABRAL s.v.)

Riccardo SAPONARA 6 - Spesso chiamato in causa dai compagni, gioca di concerto con Duncan e Biraghi. Non incanta, ma fa il suo (dal 70' Jonathan IKONÉ s.v.)

All. Vincenzo ITALIANO 7 - Ha ridato dignità, un gioco e un'organizzazione alla Fiorentina, pur tra alti e bassi. Qualificazione in Europa meritatissima.

L'esultanza di Alfred Duncan, Fiorentina-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Mattia PERIN 6 - Viene graziato per due volte da Bonaventura, poi può far poco o nulla sulla staffilata vincente di Duncan (dal 46' Carlo PINSOGLIO 6 - Bravissimo nel dire di no in sequenza a Piatek e Gonzalez, poi viene superato dall'argentino)

Matthijs DE LIGT 5,5 - Si sdoppia tra il ruolo di terzo di difesa e quello, inedito, di terzino. Anche a tutta fascia. Patisce gli scambi viola da quella parte e le sovrapposizioni di Biraghi.

Leonardo BONUCCI 5 - Rovina la propria prestazione, fin lì non negativa come quella di tanti altri, con il fallo da rigore che chiude la partita.

Giorgio CHIELLINI 6 - Non è l'addio dei sogni alla Juventus. Comanda la retroguardia per un tempo, poi non riesce a spazzare la palla che Duncan trasforma nell'1-0 (dal 46' Daniele RUGANI 6 - Si salva nel naufragio generale, anche perché Piatek lo spaventa poco)

Alex SANDRO 5,5 - Spento, senza mordente. Se in difesa non viene travolto, quando sale è lecito attendersi qualcosa di più.

Federico BERNARDESCHI 5 - Tenta di accendere la luce, ma non è decisamente serata. Viene fermato facilmente e sbaglia troppo. Anche lui chiude qui la propria avventura juventina (dal 60' Marley AKÉ 5,5 - Non trova il modo di rendersi utile)

Fabio MIRETTI 5,5 - Non è favorito dall'andamento generale di una partita a costanti tinte viola. Viene inglobato dalla mediocrità collettiva (dal 76' Weston MCKENNIE s.v.)

Manuel LOCATELLI 5,5 - Né carne né pesce. Prestazione piuttosto incolore anche per lui.

Adrien RABIOT 5,5 - Nel primo tempo tenta almeno di suonare la carica, anche a costo di farsi ammonire. Poi l'andazzo generale coinvolge anche lui.

Paulo DYBALA 5 - Molle, senza voglia. Gioca al piccolo trotto, arrendendosi completamente dopo un avvio che sembrava essere promettente. Pure per l'argentino, addio Juve.

Moise KEAN 5 - Chi l'ha visto? Opaco, quasi invisibile. Anche se non è certo l'unico (dal 76' Dusan VLAHOVIC s.v.)

All. Massimiliano ALLEGRI 5 - Che il gioco latiti non è una novità. Ma questa sera manca anche un minimo di mordente. Grave, nonostante l'assenza di obiettivi.

Allegri: "Voto alla stagione? Domanda banale, dico 3 così siete contenti"

Serie A La Fiorentina vola in Conference League: 2-0 alla Juve 3 ORE FA