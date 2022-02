Forte segnale della Lazio, la Fiorentina del post Vlahovic si lecca le ferite. Gli uomini di Maurizio Sarri passano al Franchi con un grande secondo tempo, dopo l' 0-0 all'intervallo: Milinkovic-Savic sblocca, Immobile raddoppia e propizia il tris, con autogol di Biraghi nel tentativo di impedire la doppietta del capitano. I biancocelesti agganciano la Roma in classifica (giallorossi fermati dal Genoa all'Olimpico), mentre la Fiorentina resta a -3 dalla coppia romana. E soprattutto si scopre fragile dopo la recente sessione di mercato: i toscani protestano per un rigore dato e poi tolto con l'on field review (giustamente) sull'1-0 e chiude in dieci per espulsione di Torreira.

Il tabellino

FIORENTINA-LAZIO 0-3 (primo tempo 0-0)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (76' Ikone), Torreira, Duncan (59' Castrovilli); Callejon (59' Gonzalez), Cabral (76' Piatek), Sottil (89' Amrabat). All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (69' Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva (60' Cataldi), Luis Alberto (76' Basic); Pedro (60' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Gol: 52' Milinkovic-Savic (L), 70' Immobile (L), 81' aut. Biraghi (F)

Assist: Zaccagni (L)

Ammoniti: Lucas Leiva (L), Pedro (L), Bonaventura (F), Lazzari (L), Patric (L)

Espulso: Torreria (F)

Milinkovic Savic in Fiorentina-Lazio Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

20' CABRAL PERICOLOSO - Grande cross di Biraghi dalla sinistra, ottimo stacco del brasiliano: Strakosha dice di no.

27' BONAVENTURA VICINO AL GOL - Poteva fare meglio: piatto destro dal limite con tanto spazio a disposizione, pallone sul fondo.

36' DOPPIA OCCASIONE PER LA LAZIO - Pedro calcia, Terracciano risponde e poi Zaccagni manda alto.

52' GOL DI MILINKOVIC-SAVIC - Gran palla di Zaccagni con l'esterno, il serbo parte in posizione regolare e mette dentro di prima.

64' RIGORE PER LA FIORENTINA, POI TOLTO - Castrovilli salta Luiz Felipe, che resta fermo: scontro tra i due e penalty. Ma c'è l'on field review.

70' GOL DI IMMOBILE - Rinvio di Strakosha, Nastasic sbaglia l'intervento: il capitano vola verso la porta e a tu per tu con Terracciano non sbaglia.

81' AUTOGOL DI BIRAGHI - Azione fotocopia del 2-0, Immobile salta Terracciano e calcia: Biraghi prova a intervenire ma manda nella sua porta.

85' ESPULSO TORREIRA - Secondo giallo, reazione con Orsato.

Il momento social

MVP

Ciro IMMOBILE - Sempre lui. Il rischio è quello di essere ripetitivi: il capitano abbatte la Fiorentina segnando il 2-0 e creando i presupposti per l'autogol di Biraghi.

Fantacalcio

Promosso. Sergej MILINKOVIC-SAVIC - Ancora una volta entra nel tabellino con una giocata fondamentale per la Lazio: il gol sblocca la partita e la indirizza.

Bocciato. Lucas TORREIRA - Una partita complicata già dai primi minuti, peggiorata (anche per i fantallenatori) con l'espulsione nel finale per un gesto di stizza.

