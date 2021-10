Napoli fa festa e sogna a tutto spiano. ALla nuova pausa nazionali, Spalletti chiude con l'en plein: sette vittorie su sette, 21 punti e vetta incontrastata nella classifica di Serie A. AL "Franchi" Fiorentina battuta in rimonta 2-1: all'iniziale rete di Martinez Quarta, rispondono Lozano (in tap in dopo che Dragowski aveva respinto un rigore a Insigne) e Rrahmani, di testa su schema da punizione battuta a sorpresa da Zielinski. In difesa, un monumentali Koulibaly neutralizza Vlahovic e così, la Fiorentina, deve accontentarsi di restare a quota 12.

Fiorentina-Napoli, Serie A 2021-2022: un contrasto tra Hirving Lozano e Nicolas Gonzalez.

Il tabellino

FIORENTINA-NAPOLI 1-2

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola (78' Benassi), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (78' Maleh), Pulgar (65' Torreira), Duncan (78' Kokorin); Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon (57' Sottil). All.: Italiano.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski (57' Elmas), Fabian Ruiz (84' Mertens), Zambo Anguissa; Lozano (57' Politano), Osimhen (84' Petagna), L. Insigne (70' Demme). All.: Spalletti.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Gol: 28' Martinez Quarta (F), 39' Lozano (N), 50' Rrahmani (N).

Assist: Vlahovic (F, 1-0).

Note - Recupero: 1+0. Al 39' Dragowski (F) para un calcio di rigore a Insigna (N). Ammoniti: Bonaventura, Martinez Quarta, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano., Pulgar, Zambo Anguissa, Mario Rui, Demme.

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

18' - PULGAR! Bolide mancino dalla distanza su appoggio di Dunacan: palla discretamente angolata e grandissimo intervento di Ospina, in respinta!

22' - ZAMBO ANGUISSA! Colpo di testa dalle retrovie su corner di Insigne: palla di poco alta. Ecco la reazione del Napoli!

28' - GOL DELLA FIORENTINA CON MARTINEZ QUARTA! Schema da calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Pulgar: sponda in direzione dischetto di Vlahovic e girata vincente del difensore ex River Plate: 1-0!

Esultanza Martinez Quarta, Fiorentina-Napoli

34' - LOZANO! Potente destro in area a incrociare: grande intervento di Dragowski!

39' - GOL DEL NAPOLI CON LOZANO! Rigore per gli ospiti assegnato per un fallo in area evidente di Martinez Quarta. Dal dischetto, Dragowski respinge la conclusione di Insigne, che poi va di testa sulla respinta, nuovamente parata dal portiere polacco, il quale lamenta un fallo e che non può alcunché sul tap in conclusivo di Lozano: 1-1!

Esultanza Hirving Lozano, Fiorentina-Napoli

45'+1 - ROVESCIATA SPETTACOLARE DI OSIMHEN! Acrobazia su palla di Zielinski: palla che esce di poco. Che spettacolo!

50' - GOL DEL NAPOLI CON RRAHMANI! Schema: punizione fintata da Insigne e battuta col sinistro (non il suo piede) a giro di Zielinski e tuffo di testa vincente del difensore ex Hellas Verona: 1-2!

Esultanza di Rrahmani per un gol in Fiorentina-Napoli - Serie A 2021/202

52' - OSIMHEN! Fa rimbalzare il pallone e, in corsa, calcia il pallone: palla sul palo si sotegno della porta!

56' - MILENKOVIC E BATTI E RIBATTI IN AREA NAPOLI! Salvataggio miracoloso di Rrahmani!

63' - OSIMHEN SFUGGE ALLA MARCATURA DI MARTINEZ QUARTA! Sulla palla in mezzo, Elmas arriva in ritardo in area piccola!

74' - POLITANO! Accelerazione bruciante su Martinez Quarta e sinistro bruciante su primo palo: palla a lato di poco!

MVP

Koulibaly. Partita monumentale, la sua. In difesa chiude ogni boccaporto diventando l'incubo di Vlahovic. Muro.

Fantacalcio

PROMOSSO - Rrahmani. Oltre a un salvataggio sulla linea e a una prestazione difensiva inappuntabile, segna di testa - in tuffo - il preziosissimo gol-vittoria, confermando la sua grande abilità negli inserimenti là davanti.

BOCCIATO - Callejon, Il grande ex di turno stecca, tirando fuori una prova senz'arte né parte, là davanti.

Spalletti: "Io in campo? Dalla loro panchina ci prendevano in giro"

