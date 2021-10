Koulibaly, ma anche Gerardo Mastrandrea sono arrivate, riguardanti gli avvenimenti della 7a giornata, ma non quella sul caso razzismo del Franchi. Ogni tipo di decisione è stata infatti rinviata. Si attendeva per oggi una sentenza da parte del Giudice Sportivo in seguito alla denuncia del Napoli per i cori razzisti subiti a Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli , da, ma anche da Osimhen e Zambo Anguissa . Le sentenze del Giudicesono arrivate, riguardanti gli avvenimenti della 7a giornata, ma non quella sul caso razzismo del. Ogni tipo di decisione è stata infatti rinviata.

Il comunicato

Il Giudice Sportivo, in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Koulibaly ha preso atto dell'apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza

Insomma, si deve ancora attendere l'esito dell'inchiesta da parte della FIGC in merito all'episodio prima di prendere qualsiasi tipo di provvedimento. Qualcosa è stato però fatto, con una multa comminata a in sfavore della Fiorentina. 10 mila euro di ammenda “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, inoltrato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

