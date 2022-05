Una Roma stanca e svuotata dalla notte magica di Conference contro il Leicester City, viene regolata al "Franchi" dalla Fiorentina nel giro dei primi 11' col rigore di uno scatenato Nico Gonzalez e una percussione di Bonaventura. Anche nel secondo tempo i giallorossi non riescono a cambiare passo e la gara finisce 2-0. Zona europea del tutto impronosticabile: Roma (6a), Fiorentina (7a) e Atalanta (8a) a 59 punti. Unica consolazione della serata, per la band di Mourinho, il ritorno in campo di Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, patito in Belgio-Italia agli ultimi Europei lo scorso 2 luglio 2021.

Giacomo Bonaventura esulta per il gl segnato alla Roma Credit Foto Getty Images

Il tabellino

FIORENTINA-ROMA 2-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (91' Terzic); Bonaventura (76' Maleh), Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez (91' Callejon), Cabral (76' Piatek), Ikoné (91' Saponara). All.: Italiano.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (90' Spinazzola), Veretout, Cristante, Sérgio Oliverira (46' Zaniolo), Zalewski (66' El Shaarawy); Pellegrini (75' Carles Pérez); Abraham (90' Shomurodov). All.: Mourinho.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 5' rig. Nico Gonzalez (F), 11' Bonaventura (F).

Assist: Cabral (F, 2-0).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Amrabat, Mancini, Bonaventura, Duncan.

