Fiorentina-Torino, partita valida per la 2a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Franchi di Firenze sabato 28 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Squalificati: Dragowski

Indisponibili: Amrabat, Cerofolini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ansaldi, Bremer, Edera, Kone, Millico, Zaza

Fiorentina-Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Torino verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

La Fiorentina ha perso solo una delle ultime nove sfide contro il Torino in Serie A (4V, 4N): sconfitta per 1-2 nel dicembre 2019 in trasferta.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 31 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (17V, 14N), solo il Bologna contro il Genoa tra il 1931 e il 1989 ha registrato una striscia più lunga di gare interne senza sconfitte (32) nella storia della Serie A.

La Fiorentina ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime 15 partite di Serie A contro il Torino: solo una volta nella sua storia è andata a segno in più incontri di fila contro una singola avversaria nella competizione, contro la Triestina tra il ’49 e il ’56 (16).

Le ultime cinque partite della Fiorentina in Serie A nel mese di agosto hanno prodotto 25 reti, una media di cinque a partita; in generale la squadra viola non ha pareggiato nessuna delle ultime 13 gare di campionato in questo mese dell’anno (6V, 7P).

Il Torino ha vinto appena due delle ultime 11 trasferte di Serie A (5N, 4P), la più recente delle quali lo scorso aprile, contro l’Udinese (1-0 siglato da Andrea Belotti su calcio di rigore).

Il Torino ha segnato appena sei gol nelle ultime nove gare di campionato (mai più di uno a partita); in base alla qualità delle proprie conclusioni, misurato tramite il modello degli Expected Goals, i granata ne avrebbero dovuti realizzare quattro in più (10.6 xG nel parziale), è la differenza negativa più ampia in Serie A nel periodo.

Ben otto delle prime 10 conclusioni della Fiorentina (escl. respinte) in questo campionato hanno centrato lo specchio della porta: l’80%, la percentuale più alta nella prima giornata di questa Serie A.

Sono 11 i giocatori diversi del Torino che hanno tentato almeno una conclusione nella prima giornata di campionato, più di ogni altra squadra.

Il Torino è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei contro cui il giocatore della Fiorentina José Callejon è andato in doppia cifra di partecipazioni attive a reti (10: quattro gol, sei assist).

L’attaccante del Torino Andrea Belotti potrebbe segnare il suo 100° gol in Serie A nella sua 250ª presenza nella competizione, diventando così il terzo più giovane giocatore italiano dall’inizio degli anni ’80 a raggiungere questa soglia di reti nella competizione (27 anni e 251 giorni il 28 agosto), dopo Alberto Gilardino (26 anni, 105 giorni nel 2008) e Roberto Baggio (26 anni, 255 giorni nel 1993).

