Fiorentina-Udinese, match valido per il recupero della 20a giornata, è terminato sul punteggio di 0-4, frutto delle reti di Pablo Marì, Deulofeu, Walace e Udogie. La gara è stata arbitrata da Pezzuto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5,5: subisce 4 gol, ma tiene in partita i suoi fino al recupero con diversi interventi. Qualche responsabilità sulla rete dello svantaggio.

Alvaro ODRIOZOLA 4,5: affonda nel primo tempo, venendo anticipato da Pablo Marì sul primo gol. In costante sofferenza difensiva, si divora il possibile 1-2 da due passi al 45'.

Nikola MILENKOVIC 4,5: tante sbavature per il difensore serbo. Non contiene l'incursione di Pablo Marì e si fa puntare con facilità da Udogie nell'azione del raddoppio. Sostituito all'intervallo. (dal 46’ IGOR 5: devia in maniera sfortunata in rete il tiro di Walace, annaspa nel finale di gara con i suoi molto sbilanciati.)

Lucas MARTINEZ QUARTA 5: disordinato in marcatura e quasi mai in linea con Milenkovic. Si fa vedere in area avversaria di testa.

Cristiano BIRAGHI 6: il suo mancino crea pericoli in area friulana. Molina fatica a contenerlo.

Alfred DUNCAN 5: il filtro alla difesa oggi non funziona. Troppe le ripartenze subite dagli avversari, poco arginati in mediana. (dal 70’ José CALLEJON s.v.)

Lucas TORREIRA 5,5: poche giocate per ispirare le punte viola. Ben arginato dai mediani bianconeri, non al top della condizione.

Giacomo BONAVENTURA 4,5: viene saltato facilmente da Pablo Marì sul primo gol, sovrastato dalla velocità di Makengo per il resto del primo tempo. (dal 46’ Youssef MALEH 5: spreca l'occasione migliore della Fiorentina nella ripresa. Maggiore dinamismo rispetto a Bonaventura)

Riccardo SOTTIL 6,5: il migliore della Fiorentina. Fa impazzire Becao sfornando numerosi cross per Piatek. L'unico a salvarsi. (dal 70’ Jonathan IKONÉ 5: non cambia il corso della sfida)

Krzysztof PIATEK 5: tanti palloni buoni in area di rigore nel primo tempo, ma oggi non è proprio giornata. Sbatte su Silvestri, bocciato. (dal 46’ Arthur CABRAL 5,5: fa da riferimento in area meglio di Piatek, ma anche lui non trova la rete.)

Nicolas GONZALEZ 5,5: parte bene, poi cala vistosamente. Nel secondo tempo non si vede quasi mai.

All.: Vincenzo ITALIANO 4: dopo la sconfitta di Salerno questa doveva essere la partita della ripartenza per continuare la corsa all'Europa. Invece arriva una sconfitta pesante e sorprendente. La sua squadra sbatte contro la retroguardia dell'Udinese e lui non riesce mai a cambiare il piano di attacco espondendosi a una serie infinita di ripartenze avversarie.

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7,5: para tutto, ma proprio tutto. Si oppone ad una serie infinita di tentativi ravvicinati della squadra viola e tiene i suoi in vantaggio nel momento di maggiore difficoltà.

Rodrigo BECAO 6: la corsia di sinistra della Fiorentina è quella più pericolosa e lui, pur facendo fatica per diversi tratti della gara, riesce a contenere le sfuriate, in particolare di Sottil.

Pablo MARÍ 7,5: guida la difesa con la solita personalità e si rende protagonista di una prodezza in occasione del gol che sblocca la sfida, il primo in Serie A.

Bram NUYTINCK 6,5: ritrova la maglia titolare dopo molto tempo. Nei primi minuti gli mancano gli automatismi, con il passare dei minuti trova intesa con i compagni e chiude su tutti i palloni transitati nella sua zona.

Nahuel MOLINA 6,5: bella sfida con Biraghi che lo costringe in contenimento. Nel secondo tempo prende campo sfiorando il gol e servendo il cross per la traversa di Udogie. (dal 90’ Brandon SOPPY s.v.)

Tolgay ARSLAN 6,5: prezioso in fase di pressing, sua l'imbucata verticale per Udogie, nell'azione del 2-0. (dal 60’ Mato JAJALO 6: entra nella fase di gestione del risultato e porta compattezza in mediana.)

Jean-Victor MAKENGO 7: tanta corsa per tutto il campo, corona la prestazione con il passaggio vincente per il poker di Udogie. Salterà per diffida l'Inter.

WALACE 7: tanta intensità davanti alla difesa. Recupera molti palloni e si toglie lo sfizio di entrare in tabellino con la rete del tris, con la complicità di Igor.

Destiny UDOGIE 7: imperversa sulla sua fascia e cresce alla distanza facendosi trovare spesso in zona gol. Crea il gol del raddoppio, coglie una traversa e firma il gol al 95'. Maratoneta.

Isaac SUCCESS 5,5: le sue doti di boa e smistatore oggi non si vedono. Tanti errori e poca concretezza. Nota stonata della serata bianconera. (dal 66’ Ignacio PUSSETTO 6: l'impatto sul match è buono, lottando su ogni pallone)

Gerard DEULOFEU 7: si conferma in grande forma con un'altra partita in gol. Presente in ogni azione offensiva del primo tempo, si sacrifica nel secondo tempo rendendosi pronto a sviluppare le ripartenze della sua squadra. (dal 90’ NESTOROVSKI s.v.)

All. Gabriele CIOFFI 8: impresa. Dopo 13 sconfitte consecutive al Franchi, sfata il tabù dell'Udinese in terra viola con una prestazione di impegno, lotta e sacrificio. La sua squadra è compatta in fase difensiva e letale nelle ripartenze.

