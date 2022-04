Tracollo della Fiorentina affondata dall'Udinese al Franchi. La Viola ha subito le occasioni per sbloccare la sfida ma è poco cattiva sotto porta. I friulani ne approfittano trovando il vantaggio con una giocata personale di Pablo Marì e raddoppiano con Deulofeu dopo un tiro di Udogie respinto da Terracciano.

Pablo Marì esulta dopo il gol durante Fiorentina-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

I padroni di casa producono molto sbattendo più volte su Silvestri. La squadra di casa assalta la porta avversaria in avvio di secondo tempo, i bianconeri soffrono e tengono il risultato. Nel finale l'Udinese trova praterie in ripartenza e cala il poker con Walace e Udogie, dopo la traversa di Udogie. La Fiorentina complica la rincorsa al quinto posto.

Il Tabellino

FIORENTINA-UDINESE 0-4

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (46’Igor), Martinez Quarta, Biraghi; Duncan (70’Callejon), Torreira, Bonaventura (46’Maleh); Gonzalez, Piatek (46’Cabral), Sottil (70’Ikonè).

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina (90'Soppy), Arlsan (60’Jajalo), Walace, Makengo, Udogie; Success (66’Pussetto), Deulofeu (90'Nestorovski).

GOL: 12’ Pablo Marì, 36’ Deulofeu, 91' Walace, 95' Udogie

ASSIST:

AMMONIZIONI: Nuytinck, Deulofeu, Gonzalez, Makengo, Udogie

ARBITRO: Pezzuto

La cronaca in 18 momenti chiave

2’- PIATEK! Trova spazio sulla sinistra SOTTIL che serve al centro per il polacco subito pronto alla girata sul primo palo. Interviene di istinto SILVESTRI con i piedi.

8’- GONZALEZ! Imbucata centrale di TORREIRA per Nico Gonzalez che finta il tiro di destro mandando a terra due giocatori dell'Udinese, la conclusione mancina poi trova la risposta di SILVESTRI sul primo palo.

12’- PABLO MARI!! CHE GOL DEL DIFENSORE! 1-0 UDINESE! Anticipo su ODRIOZOLA sulla sinistra, l'ex Arsenal trova spazio e punta l'area calciando di potenza sul primo palo. Palla che si infila sotto la traversa.

36’- DEULOFEU! RADDOPPIO UDINESE! Punizione sulla metà campo calciata veloce in profondità a cercare la velocità di UDOGIE che punta MILENKOVIC e calcia secco con il destro. TERRACCIANO respinge, ma DEULOFEU non sbaglia sulla ribattuta.

45’- ODRIOZOLA! Pallone di BIRAGHI dalla sinistra deviato da PABLO MARI che libera in area piccola lo spagnolo il quale non batte SILVESTRI.

48’- SOTTIL! Taglia il campo dalla sinistra verso il centro e fa partire un rasoterra pericoloso, deviato in angolo da NUYTINCK.

51’- TORREIRA! Anticipa tutti di testa sul primo palo, SILVESTRI chiude benissimo sulla conclusione ravvicinata.

52’- DEULOFEU! Si presenta in area e prova il destro basso sul palo lontano. Ci arriva con i piedi TERRACCIANO.

57’- MALEH! Azione avvolgente della Fiorentina con CABRAL a fare da sponda per MALEH che calcia forte centralmente. SILVESTRI toglie palla da sotto la traversa.

58’- CABRAL schiaccia di testa su sviluppi da corner. Palla fuori di poco.

75'- DEULOFEU fa volare in campo aperto MOLINA che si porta dentro l'area e si fa parare il tiro sul primo palo da TERRACCIANO.

76'- BECAO pericoloso di testa! Palla a lato di poco. Udinese vicina al tris.

81'- TRAVERSA DI UDOGIE! Cross dalla destra di MOLINA, schiacciata sul secondo palo di UDOGIE che si schianta sulla traversa.

87'- MOLINA! Pescato in profondità tocca di sinistro davanti a TERRACCIANO colpendo il portiere, il pallone carambola sulle gambe di MOLINA spegnendosi a pochi centimetri dal palo.

89'- DEULOFEU non riesce a calare il tris! Altra ripartenza in campo aperto, lo spagnolo salta il portiere poi cerca la girata in porta con un pallonetto impreciso. Che occasione.

91'- LA CHIUDE WALACE! Tiro da fuori deviato da IGOR spiazzando TERRACCIANO. 3-0 UDINESE!

95'- UDOGIE! POKER UDINESE! Ripartenza di MAKENGO, assist per l'ex Verona che fulmina TERRACCIANO.

Il Migliore

Pablo MARÍ: guida la difesa con la solita personalità e si rende protagonista di una prodezza in occasione del gol che sblocca la sfida, il primo in Serie A.

Promosso

Marco SILVESTRI: para tutto, ma proprio tutto. Si oppone ad una serie infinita di tentativi ravvicinati della squadra viola e tiene i suoi in vantaggio nel momento di maggiore difficoltà.

Bocciato

Nikola MILENKOVIC: tante sbavature per il difensore serbo. Non contiene l'incursione di Pablo Marì e si fa puntare con facilità da Udogie nell'azione del raddoppio. Sostituito all'intervallo.

