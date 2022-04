La Fiorentina sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, dopo le ultime e deludenti annate. I viola sono arrivati fino alle semifinali di Coppa Italia ( perdendo però il doppio confronto con la Juventus ) e sono in piena corsa per la qualificazione alle Coppe Europee. Classifica tranquilla quella dell'Udinese, partita con diverse incognite per via delle cessioni di due giocatori importanti come Musso e de Paul e che nel corso della stagione ha vissuto alti e bassi. Nelle ultime settimane, però, la squadra di Cioffi ha trovato continuità e può guardare con serenità alle ultime giornate.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Duncan, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.

Squalificati:

Indisponibili: Torreira

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

Squalificati:

Indisponibili:

Fiorentina-Udinese, dove vederla in tv e streaming

La sfida Fiorentina-Udinese verrà trasmessa su DAZN e su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport).

Statistiche Opta

Dalla stagione 2016/17 in avanti la Fiorentina ha perso una sola partita contro l’Udinese in Serie A (7V, 3N) - nel periodo i viola hanno quindi guadagnato 24 punti contro i bianconeri, solo contro il Bologna hanno fatto meglio (26).

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime 13 partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese; l’unica squadra contro cui i viola hanno fatto meglio nel massimo campionato è il Cagliari, con una serie di 16 successi interni consecutivi tra il 1982 e il 2010.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in otto partite casalinghe in questo campionato e non fa meglio dal 2011/12 (nove a fine stagione).

La Fiorentina ha vinto con il punteggio di 1-0 tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A; i viola non rimangono quattro partite interne di fila senza subire gol dall’aprile 2018, quando la quarta fu uno 0-0.

L’Udinese non ha vinto neanche una delle ultime 16 gare di campionato giocate di mercoledì: sei pareggi e 10 sconfitte (inclusa la più recente, lo scorso 20 aprile contro la Salernitana) – l’ultimo successo dei friulani in questo giorno della settimana in Serie A risale al 25 ottobre 2017, 1-0 contro il Sassuolo.

La Fiorentina è la squadra che è rimasta in svantaggio per meno minuti in casa in questo campionato (150).

Solo il Venezia (zero) ha ottenuto meno punti dell’Udinese (tre) in trasferta contro squadre attualmente nella metà alta della classifica nel torneo in corso: i friulani infatti ottenuto tre pareggi e cinque sconfitte nelle otto partite esterne giocate finora contro queste avversarie.

La Fiorentina è la squadra che in questo campionato ha subito meno conclusioni in gare casalinghe: 123, una media di 7.7 a incontro, la più bassa per i viola in casa da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

L’Udinese potrebbe diventare, dopo il Napoli, la seconda avversaria contro cui Cristiano Biraghi conta più di due assist in Serie A; il terzino ha infatti fornito due passaggi vincenti contro i bianconeri, al Franchi, nel 3-2 dell’ottobre 2020; il difensore della Fiorentina inoltre ha segnato quattro reti in questo campionato, tante quante nelle precedenti tre stagioni di Serie A.

La prima rete di Gerard Deulofeu in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 19 febbraio 2017 con la maglia del Milan; quello è stato l’unico gol segnato dall’attaccante dell’Udinese in tre sfide contro la squadra viola nel massimo campionato.

