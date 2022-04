Fiorentina-Venezia, match valido per la 33a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-0 al Franchi di Firenze. Un successo importante, quello firmato da Lucas Torreira, che permette alla squadra di Italiano di infilare la terza vittoria di fila (la quarta nelle ultime cinque) e di mettere pressione a Lazio e Roma per i piazzamenti europei. I toscani hanno dominato nel primo tempo e gestito le energie nella ripresa, in vista anche della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledí. Venezia sconfitto (7 ko consecutivi) e in piena discesa verso la retrocessione. Paura per Castrovilli: distorsione al ginocchio, si teme lungo stop.

Il tabellino di Fiorentina-Venezia 1-0 (primo tempo 1-0)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (Dal 77' Amrabat), Torreira, Maleh (Dal 68' Duncan); Ikoné (Dal 68' Sottil), Cabral (Dal 87' Piatek), Gonzalez. All.: Italiano

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (Dal 78' Fiordilino), Busio (Dal 88' Peretz), Tessmann (Dal 56' Aramu); Johnsen (Dal 46' Kiyine), Henry, Okereke (Dal 78' Nsame). All.: Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo

Gol: 30' Torreira (F)

Ammoniti: Haps, Okereke, Kiyine, Sottil, Duncan, Peretz, Torreira, Venuti

Lucas Sebastián Torreira Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

17' - PALO DI IKONÉ! Che occasione per la Viola. Riceve da Torreira e spara col destro incrociato. PALO PIENO.

18' - Niki MAENPAA salva il Venezia. Palla dentro di Ikoné per GONZALEZ, che calcia col mancino da pochi passi cadendo. Para il portiere finlandese. Due chance in un minuto.

21' - MAENPAA! Altra grande parata. Palla dentro magnifica di Gonzalez per CABRAL, che prepara bene il mancino, ma trova pronto il portiere del Venezia a tu per tu.

30' - TORREIRA! GOL! Ancora lui. 1-0 Fiorentina. Quinto gol stagionale per lui. Palla dentro di Biraghi per Igor, sponda per Cabral, respinge Ceccaroni sulla linea e poi Torreira di tacco da mezzo metro insacca.

MVP del match

Lucas TORREIRA - Un altro gol, in mischia, di astuzia. Il quinto stagionale. In mezzo domina, orchestra, contrasta e riparte.

La statistica

Era dal 1966/67 che il Venezia non collezionava sette ko di fila in Serie A.

Fantacalcio

Promosso - Nicolas GONZALEZ - Altra prova molto positiva. Salta sempre l'uomo, punta, crossa, va a colpire di testa. Giocatore in stato di grazia.

Bocciato - David OKEREKE - Davanti nessuna azione di rilievo. Troppo falloso, nervoso, quasi sconsolato per l'impotenza.

