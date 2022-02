"La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto - dichiara all'Ansa il Presidente della FIGC Gabriele Gravina - con il posticipo di 5' dell'inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione italiana e quella della UEFA.

Ci siamo attivati per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi

In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande leader. La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, ci siamo comunque attivati per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi e il suo staff con cui sono in contatto costante".

