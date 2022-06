"Se il Monza conserverà la Serie A, faremo uno stadio nuovo". Parola di Andriano Galliani. L'amministratore delegato del club brianzolo è intervenuto a Radio Anch'io Sport, in onda su Radio Uno. Il dirigente ha proseguito: "Sono particolarmente felice dalle 23,12 del 29 maggio. Ci abbiamo impiegato 110 anni per avverare questo sogno e ora non voglio certo tornare in B dopo una sola stagione. L'obiettivo resta la salvezza, poi chissà".

"Galliani: se il Monza si salva rifaremo lo stadio"

Galliani ha aggiunto: "Certamente, se resteremo in Serie B, l'anno prossimo rifaremo lo stadio (ex Brianteo, oggi 'U-Powe3 Stadium'. Il modello è la Dacia Arena di Udine, a nostro avviso molto funzionale: 16 mila posti e migliorie un po' ovunque. Qualche d'una dovremmo apportarne già in questi giorni, come dotare ogni ingresso di appositi tornelli. Per la prima giornata di questo campionato dovremmo farcela, al massimo la seconda".

Galliani: "Dovremo fare due preparazioni: una estiva e l'altra autunnale"

Quindi, l'analisi del campionato che verrà: "La grossa novità non sta tanto nel partire a Ferragosto: in fondo sono, al massimo, appena due settimane prima del previsto. Quanto nella sosta di un mese e mezzo tra novembre e dicembre. Il Monza la sentirà meno perché, in pratica, non ha giocatori da mandare, certo quest'anno, come tutto, occorrerà fare due preparazioni fisiche in differenti".

