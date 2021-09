Dopo un pareggio e la prima sconfitta stagionale contro la Fiorentina , l’Atalanta – reduce dal 2-2 in rimonta strappato all’esordio in Champions League contro il Villarreal – non può permettersi passi falsi sul campo di una Salernitana assetata di punti. Gian Piero Gasperini è perfettamente consapevole delle insidie della sfida dell’Arechi e invita la sua squadra a drizzare le antenne per non perdere per strada altri punti.

Tre partite in sette giorni sono un buon test, per noi. Incontriamo un ambiente con grande entusiasmo e che conosco bene. E' una partita delicata per noi. L'ho già detto ai miei ragazzi, dobbiamo stare attenti ad isolarci e pensare solo alle dimensioni del campo... 105 per 68. Non dobbiamo pensare alla classifica ed al risultato, dobbiamo esprimere il nostro calcio. Pericolo Ribery? Si tratta di un grandissimo campione, tutti lo conoscono. Gli ho visto fare delle grandi cose, bisogna tenerlo in grande considerazione al di là della carta d'identità. Penso che giocherà da seconda punta o da trequartista, siamo pronti per affrontarlo”.

Dopo la trasferta a Salerno, la banda di Gasperini sarà attesa dagli impegni con Sassuolo, Inter e Milan tre impegni che diranno molto del campionato che farà la Dea anche se Gasp è convinto che i punti persi siano giunti anche per colpa di alcune decisioni arbitrali discutibili.

Con Bologna e Fiorentina abbiamo raccolto un punto ma abbiamo fatto molto più degli avversari. Sapete qual è il mio pensiero, si cerca di archiviare e passare sotto silenzio. In Italia si ripetono abbastanza spesso e nella stessa direzione episodi (si riferisce agli arbitri, ndr). In queste ultime due partite di campionato siamo stati sfortunati.

"Koopmainers può giocare dal 1’, Zapata deve fare gli straordinari"

Venendo alla formazione, Gasperini fa capire che Zapata non può riposare in questo momento: “Duvan ha recuperato bene, ha fatto due buone partite. Ha accelerato il rientro, ha fatto bene. Chiaro che adesso gli chiediamo di giocare sempre, c'è poco turnover. Il turnover viene fatto togliendolo mezz'ora, quando possibile. E' diverso giocare sessanta minuti rispetto che novanta, questo accade soprattutto per gli attaccanti, anche nelle altre squadre”.

Duván Zapata Credit Foto Getty Images

Il tecnico di Grugliasco fa anche capire che Koopmainers potrebbe giocare dal 1’: “Può essere l'occasione, non è scontata ed immediato il suo inserimento. Ma è un giocatore di valore, per questo bisogna anche prendersi dei rischi. Vediamo domani, abbiamo ancora oggi per decidere. Quello è un reparto dove è difficile scegliere diversamente con de Roon e Freuler disponibili”. Infine un aggiornamento su Ilicic e su Muriel che è in ripresa: “Josip lo vedo bene, con molta voglia di essere protagonista. Di dare qualcosa di importante all'Atalanta, alla società ed ai suoi tifosi. Sta lavorando bene, lo stiamo recuperando sotto l'aspetto fisico... ha qualche chilo da togliere. Si impegna in tutte le partite, in questo momento non è pronto per giocare novanta minuti, lo sarà andando avanti nella stagione. Secondo me è ancora capace di fare le cose fondamentali per noi, ma può anche entrare a partita in corso. Come sta Muriel? Sta migliorando, la prossima settimana avremo idee più chiare, se riuscirà a giocare prima della sosta o meno”.

