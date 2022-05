Tra Genoa e Bologna vince l'amore di Marassi. E' la spettacolare cornice di pubblico l'immagine più bella di un pomeriggio senza obiettivi per nessuna delle due squadre: un affetto clamoroso, considerata la cocente delusione della retrocessione. Sul campo a vincere sono però con merito gli emiliani, pieni zeppi di giovanissimi messi in vetrina per l'occasione da Mihajlovic.

Il primo tempo, come prevedibile vista la totale assenza di motivazioni per entrambe le squadre, si gioca su ritmi blandi ed è caratterizzato da tanta confusione, specialmente tra le fila genoane. Sono comunque i padroni di casa a bussare per primi con Portanova, prima del miracolo di Semper che vola a neutralizzare il colpo di testa di De Silvestri.

Ritmi bassi anche nella ripresa fino al 66', quando Barrow si avventa su un pallone svirgolato in area e segna la rete decisiva. Il Grifone ci prova con forza nel finale, colpendo anche un clamoroso palo con Frendrup, ma senza sfondare: ultimi scampoli di gara indicativi anche della tremenda stagione dei liguri, ora chiamati a ripartire da 0 in Serie B.

Il tabellino

Genoa-Bologna 0-1

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito (71' Ekuban); Galdames (46' Frendrup), Hernani (67' Rovella); Portanova (46' Melegoni), Amiri (56' Cambiaso), Gudmunsson; Yeboah. All.: Blessin.

BOLOGNA (3-5-2): Bardi (88' Bagnolini), Amey (72' Hickey), Binks (46' Stivanello), Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten (46' Urbanski), Aebischer, Dijks; Raimondo (75' Vignato), Barrow. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: G. Miele

GOL: 66' Barrow

AMMONITI: 24' Aebischer, 54' Criscito, 59' Ostigard

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

08 - BARDI RISPONDE A PORTANOVA!! Palla velenosa da sinistra messa in area da Criscito, Portanova controlla in area e calcia in semirovesciata: attento Bardi a rifugiarsi in corner.

29 - SEMPEEEER!! PARATISSIMA SU DE SILVESTRI! Colpo di testa imperioso del capitano del Bologna su cross di Dijks, ma il riflesso dell'estremo difensore genoano è super e salva i suoi!

66 - SEMPEEER! CHE PARATA ANCORA SU RAIMONDO!! Bravo il giovane attaccante bolognese ad indirizzare verso la porta, ma è bravissimo ancora il portiere genoano a salvare!

66 - BARROWWWWW!! GOL DEL BOLOGNA!! L'attaccante gambiano approfitta di un rimpallo in area di rigore e stavolta supera Semper!

86 - FRENDRUUUP! PALO PAZZESCO! Conclusione dai 25 metri del centrocampista genoano, che spacca il legno con il mancino!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - BARROW: sesto gol stagionale, un bottino misero per un attaccante che proprio non vuole saperne di sbocciare definitivamente. Quersto gol, però, può regalarvi soddisfazioni importanti al fantacalcio: chi lo ha schierato gode due volte.

Chi scende - YEBOAH: causa persa come poche altre apparse in Serie A. Non azzecca una giocata e non riesce mai a rendersi pericoloso: di attaccante ha, purtroppo, solo la nomea.

