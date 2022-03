Una vittoria in 28 gare, di queste in 14 non sono arrivate reti. Cinque gol nelle ultime 15 partite, un gol segnato nelle ultime 5 partite in casa. Numeri troppo miseri quelli del Genoa, che anche oggi con l'Empoli non trova il successo e perde, forse, l'ultimo treno per la salvezza. Eppure i rossoblù oggi avrebbero meritato contro i toscani, ormai brutta copia della squadra entusiasmante di inizio stagione. Dopo lo spavento iniziale, con Sirigu decisivo su Bajrami, è infatti la squadra di Blessin a dominare il resto del primo tempo. Il Genoa spinge tanto e sfiora, soprattutto grazie ai calci piazzati, la rete almeno in un paio di occasioni con Ostigard e Maksimovic. Nella ripresa le energie scarseggiano e salgono in cattedra i portieri: miracoloso Vicario su Portanova, solido ancora Sirigu su Bandinelli. Pari e patta, dunque, a Marassi, ma a essere soddisfatti sono solo i toscani, faticosamente indirizzati verso quella salvezza che per il Genoa, ad oggi, è molto più di un miraggio.

Il tabellino

Genoa-Empoli 0-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni (63' Rovella), Portanova (63' Amiri); Yeboah (56' Destro). All.: Blessin.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski (73' Stulac), Asllani (73' Tonelli), Benassi (62' Bandinelli); Bajrami (62' Henderson), Verre (51' La Mantia); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Aureliano

GOL: -

ASSIST: -

AMMONITI: 37' Verre, 41' Sturaro, 43' Luperto, 45'+1 Yeboah, 49' Portanova, 70' Henderson, 80' Rovella

ESPULSI: -

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

09 - SIRIGU!! CHE PARATA SU BAJRAMI!! Stavolta l'occasione per i toscani è nitidissima: Melegoni sbaglia tutti, Bajrami si inserisce e calcia in porta. L'estremo difensore genoano si supera e salva i suoi!

18 - OSTIGARD A UN PASSO DAL GOL! ASSLANI SALVA SULLA LINEA! Bello il cross di Gudmundsson a cercare il compagno di testa, la sua zuccata è respinta a pochi centimetri dal gol!

55 - VICARIOOOOO!! COSA HA PRESO A PORTANOVAAA!! Grande giocata dell'esterno genoano e parata sensazionale dell'estremo difensore dell'Empoli, che la tocca con la mano di richiamo e salva i suoi dallo svantaggio!

71 - DESTRO!! CHE STACCO! Colpo di testa imperioso sull'ennesima punizione di Gudmundsson, palla alta di poco.

74 - BANDINELLI!! SI SUPERA SIRIGU!! Dal ulla occasione importante per l'Empoli: La Mantia lavora bene la sfera per Bandinelli, che calcia forte dal limite di sinistro: attentissimo l'0estremo difensore del Genoa!

Fantacalcio

Chi sale - VICARIO: ormai portierissimo. Il miracolo su Portanova è un messaggio anche per i fantallenatori: schieratelo, può valerne la pena. Il prossimo anno potreste riprenderlo, magari difenderà i pali di una squadra d'alta classifica.

Chi scende - YEBOAH: se ci avevate puntato come scommessa a gennaio, perdete le speranze: non solo non segna, proprio non tira. Una punta con i compiti da mediano, al fantacalcio, non si può schierare.

Genoa, la top 11 dell'era Preziosi: da Perin a Milito fino a Palacio

