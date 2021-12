Ounas, Salvatore Sirigu. Per sua fortuna, il giocatore del Grifone, era in trasferta impegnato con la squadra nella trasferta dell'Olimpico contro la Lazio ( Sono giornate no per i calciatori di Serie A. Dopo l'aggressione subita da derubato nel garage di casa , nel week end ha subito un furto in villa anche il portiere del Genoa,. Per sua fortuna, il giocatore del, era in trasferta impegnato con la squadra nella trasferta dell'Olimpico contro la col Genoa battuto 3-1 ).

A compiere il furto i cosiddetti acrobati di Genova, ormai noti per i lori colpi. La particolarità di questa banda è che i componenti riescono ad arrampicarsi sulle tubature esterne per poi forzare infissi e porte per introdursi nelle case dei malcapitati.

Dopo un primo riscontro, è stato appurato il furto di oggetti d'oro e d'argento, tra cui anelli e bracciali, il tutto senza lasciare alcuna traccia. L'abitazione di Sirigu era dotata di una sistema di antifurto e, dopo essere scattato l'allarme, la polizia - insieme agli agenti della Digos - si sono subito recati presso il suo domicilio. Solo per constatare la rapina avvenuta, visto che i malviventi avevano già fatto le valigie. Sul posto anche la scientifica che però non ha riscontrato tracce.

