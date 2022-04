Immobile e la sua Lazio, per l'Europa, fanno tremendamente sul serio. I biancocelesti asfaltano a Marassi per 4-1 il Genoa e scavalcano nuovamente in classifica la Roma, impegnata oggi alle 18 in casa contro la Salernitana. Sarri si gode un Ciro Immobile tornato a livelli stellari, autore della seconda tripletta stagionale dopo quella messa a segno con lo Spezia e di nuovo in testa alla classifica dei migliori goleador del nostro campionato.

Iniziano alla pari le due squadre: un Genoa volenteroso risponde colpo su colpo ad una Lazio con moltissima qualità in più ed impensierisce Strakosha prima col colpo di testa di ostigard e poi con la botta dalla distanza di Amiri. La superiorità degli uomini di Sarri viene però fuori alla distanza e si materializza in un bellissimo gol di Marusic, che chiude con un preciso interno destro una grande sgroppata sulla fascia. I biancocelesti aumentano così i giri del motore e durante il minuto di recupero raddoppiano con Immobile, bravo a sfruttare l'azione solitaria sulla destra di Lazzari raccogliendo a rimorchio l'assist e battendo Sirigu.

Il monologo laziale continua anche ad inizio ripresa: la super parata di Sirigu su Felipe Anderson è preambolo dello straordinario pomeriggio di Immobile, che firma prima il secondo gol su splendida imbeccata di Luis Alberto e poi, dopo lo sfortunato autogol di Patric, si mette in proprio per la tripletta personale. Per il capitano biancoceleste sono 24 i gol in campionato per super Ciro, 179 in totale in Serie A. Se l'Europa può diventare realtà per la Lazio, è ora praticamente un miraggio la salvezza per il Genoa: Blessin, al secondo ko consecutivo, sembra aver perso il tocco magico...

Il tabellino

Genoa-Lazio 0-0

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj (74' Frendrup); Portanova (46' Ekuban), Amiri (82' Gudmundsson), Melegoni; Piccoli. All. Blessin

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (83' Hysaj), Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva (54' Cataldi), Luis Alberto (72' Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (72' Pedro). All. Sarri

ARBITRO: G. Manganiello

GOL: 31' Marusic, 45'+1, 63', 76' Immobile, 68' Patric (OG)

AMMONITI: 38' Leiva

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1'

La cronaca in 5 momenti

31 - MARUSIIIIIIIIICCCCC!! MARUSIIIIIICCC!!! LA LAZIO E' IN VANTAGGIO!! Il montenegrino scappa sulla sinistra a Portanova e dopo essere entrato in area apre il piattone destro fulminando Sirigu!

45+1 - IMMOBILEEEEEE!! IIIIIMMOBILEEEEE!!! RADDOPPIA LA LAZIO!! Altra super sgroppata a destra di Lazzari, che vince un rimpallo e serve a rimorchio il capitano biancoceleste: conclusione rasoterra e palla in rete!

63 - IMMOBILEEEEE!!! SIRIGU SCAVALCATO, ARRIVA IL TRIS DELLA LAZIO!! Bellissima palla di Luis Alberto per il capitano biancoceleste, che vince un rimpallo e poi di testa la appoggia in porta!! Partita chiusa!

68 - SEGNA IL GENOA!! AUTOGOL DI PATRIC!! Sortita di Amiri sulla destra, che dribbla due avversari e poi crossa al centro dell'area: lo spagnolo è sfortunato e la mette nella sua porta!

76 - IMMOBILEEEEE!! ANCORA LUIIII, TRIPLETTAAAA! Sciocchezza di Maksimovic, Immobile gli sfila il pallone e da posizione defilata beffa Sirigu sul secondo palo dopo aver saltato Galdames! Sono 179 in Serie A, 24 in campionato!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - IMMOBILE: non si dubita MAI di re Ciro. La sua super tripletta vi regala la giornata e vi ricorda che uno così si aspetta e si schiera sempre. Sono 24 in campionato, con tanto di sorpasso a Vlahovic in cima alla classifica marcatori: bomberissimo.

Chi scende - SIRIGU: se ancora pensavate di poterlo schierare, desistete da qui in avanti. La prestazione è come sempre solida, ma oggi prende più gol di quelli incassati nelle ultime 8 partite. Molto probabile che il trend da qui a fine anno resti quello disastroso di oggi: lasciatelo comodamente in panchina.

