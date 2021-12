Tutto estremamente facile per il Milan a Marassi. Gli uomini di Pioli strapazzano il modesto Genoa e tornano ad incamerare preziosi punti per la corsa scudetto dopo le due sconfitte con Fiorentina e Sassuolo. Una gara senza storia che ha come grande protagonista Messias, autore di una doppietta. Ibrahimovic apre su punizione e gestisce poi le operazioni, molto bene anche un ritrovato Brahim Diaz. Tante le buone notizie per Stefano Pioli, che perde però Kjaer per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro: il danese è uscito in barella in avvio, destando grande apprensione. Il Genoa continua a sprofondare, troppo poca la qualità a disposizione di Shevchenko ancora privo di Destro, Criscito e Caicedo: la salvezza, in questa situazione, è molto più di un miraggio.

Il tabellino

GENOA-MILAN 0-3

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vazquez, Vanheusden, Masiello (77' Bani); Ghiglione, Rovella (77' Portanova), Sturaro (46' Hernani), Badelj (62' Galdames), Cambiaso; Ekuban, Bianchi (62' Pandev). All. Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer (5' Gabbia (46' Florenzi)), Tomori, Théo Hernandez; Tonali (77' Bakayoko), Kessie; Brahim Diaz (77' Saelemaekers), Messias, Krunic; Ibrahimovic (60' Pellegri). All. Pioli.

ARBITRO: J. L. Sacchi

GOL: 10' Ibrahimovic, 45+1, 61' Messias

ASSIST: 61' Brahim Diaz

AMMONITI: 32' Gabbia, 67' Masiello, 73' Rovella

La cronaca in 5 momenti

10 - IIIIIIBRAAAAAAHIIIIIMOVIIIIIIIIICCCCC! PUNIZIONE FANTASTICA, E' VANTAGGIO ROSSONERO!!!! Una conclusione magistrale dai 25 metri dello svedese, Sirigu non può arrivarci: Milan avanti a Marassi!

45+2 - MESSIAAAAAASSSS! MESSIAAAAAAASSSS! GRAN COLPO DI TESTA, RADDOPPIA IL MILAN!! Ancora di testa il brasiliano, che sfrutta la parabola creata da una deviazione su una conclusione di Krunic per spingerla in porta!

48 - MAIGNAAAAAAAAANNNNN! MA COSA HA PRESO IL PORTIERE DEL MILAN!!! Punizione perfetta di Rovella e stacco imperioso di Hernani, ma il portiere francese del Milan ha un fantastico riflesso e salva i suoi!

61 - MEEEEEEESSIAAAAASSSSS!!! MEEEESSIASSSSSS!!! Colpo da biliardo fantastico del brasiliano, perfettamente imbeccato dall'assist di Brahim Diaz! Terzo gol del Milan e partita chiusa!

79 - MAIGNAAAAAAAN! INCREDIBILE MAIGNAN CHE NEGA IL GOL A PORTANOVA DA CENTROCAMPO!! Il centrocampista del Genoa stava per segnare in maniera pazzesca il suo primo gol in Serie A, ma un altro miracolo del portiere del Milan gli nega la gioia.

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - MESSIAS: doppietta da sogno, la sua favola continua dopo la rete decisiva al Wanda Metropolitano di Madrid. Cominciate a schierarlo sempre, sta assumendo le sembianze di vero talismano.

BOCCIATO - MASIELLO: Shevchenko gli da fiducia incondizionata, lui ripaga la fiducia con errori a ripetizione e una generale inadeguatezza. La sua opposizione all'attacco del Milan è già in partenza una resa incondizionata.

Ibrahimovic: "So ancora fare quelle cose da ninja, anche a 39 anni"

