Milan per essere tornati Ibrahimovic si sente più giovane e Pioli è felice per aver fatto ripartire la squadra. Messias, invece, se la prende con qualcuno che parla ancora di "favola” per essere approdato al Milan. Grande felicità in casaper essere tornati alla vittoria dopo i due ko consecutivi contro Fiorentina e Sassuolo. Il successo sul Genoa vale il -1 al Napoli e tutto di nuovo in gioco.si sente più giovane eè felice per aver fatto ripartire la squadra., invece, se la prende con qualcuno che parla ancora di "favola” per essere approdato al Milan.

Stefano PIOLI

Serata quasi perfetta per la nostra vittoria, per come l'abbiamo ottenuta. Siamo stati una squadra affamata. Noi dobbiamo andare sempre sopra le righe e non possiamo fare il compitino. Non mi interessa ad oggi la classifica, il campionato si deciderà molto più avanti. La nota stonata vera è l'infortunio di Kjaer. Mi auguro che possa essere un infortunio non troppo grave, bisogna capire se è un trauma distorsivo o altro, E Ibra? Mi ha mandato un messaggio di complimenti dopo il rinnovo parlandomi del suo. Devo essere bravo a gestire bene sia lui che Leão. Noi ora dobbiamo avere la concentrazione su quello che stiamo facendo e sulla Salernitana

Kalulu da centrale?

Kalulu è un jolly difensivo che mi dà tante garanzie. Ha fatto una buona mezzora Gabbia, poi ho dovuto toglierlo per l'ammonizione. Kjaer? Le soluzioni ci sono, c'è anche Romagnoli. Ripeto: l'importanza di Kjaer è sotto gli occhi di tutti e mi auguro di riaverlo presto

Cosa è cambiato dopo il Sassuolo?

Troppe volte si parla di condizione fisica. Noi non siamo in grado di fare le cose normali per vincere le partite. Dopo il Sassuolo abbiamo fatto tanto dal punto di vista mentale. Se non abbiamo la palla dobbiamo andarla a prendere e dobbiamo farlo tutti insieme

Zlatan IBRAHIMOVIC

Oggi ho fatto il massimo che potevo fare. Mi fanno divertire questi ragazzi, mi fanno sentire giovane. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato noi, non sono stati gli altri più bravi. Purtroppo abbiamo perso due gare, ma il campionato è ancora lungo. Ci sono up e down durante l'anno. Pensavo che il Milan potesse essere così in alto quando ho firmato? Sì, avevo fiducia, questa era la mia sfida, riportare il Milan più in alto possibile. Dobbiamo continuare però a lavorare

Junior Messias esulta insieme a Zlatan Ibrahimovic, Genoa-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Pioli ha rinnovato il contratto

Ora devo rinnovare anch'io. Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che se lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato

I tifosi del Milan tornano a sognare

Sono felice per loro, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Vogliamo dare a loro questa gioia ma finché non vinci trofei non conta niente

Junior MESSIAS

Sono al Milan perché me lo sono meritato. È passato il tempo di parlare di favole, ora devo pensare al presente e di quello che devo fare in campo. Io cerco sempre di dare il meglio, per lavorare al meglio per la squadra poi decide il mister la mia posizione. Che effetto mi fa stare al Milan? Quando arrivi a questo livelli ti devi abituare ad essere circondato da gente che ha fatto la storia del calcio. Ovviamente in un grande club è diverso quando vai in campo, perché tocchi magari meno palloni dato che ci sono altri giocatori forti. Io in Nazionale? No, non potrei giocare perché non ho il passaporto

