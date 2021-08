È la serata di Andrea Petagna. È l'ex spallino a regalare altri tre punti al Napoli, che supera a domicilio il Genoa per 2-1 e rimane a punteggio pieno in classifica dopo due giornate. Gara complicata, resa tosta da un avversario deciso a vendere cara la pelle nonostante il divario tecnico e le difficoltà della rosa. E match deciso, appunto, da un'incornata vincente a sei minuti dalla fine di Petagna, entrato da pochissimi secondi e diventato in un amen l'uomo della provvidenza azzurra. In precedenza era stato Fabian Ruiz a portare avanti il Napoli poco prima dell'intervallo, ma la ripresa era stata difficoltosa per gli uomini di Spalletti: gol annullato (ingiustamente?) a Pandev , poi l'1-1 dell'ottimo Cambiaso. Tutto inutile, perché Petagna spunta dal nulla e decide la partita, sparando il Napoli a quota sei, con cinque lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Che dopo la sosta arriverà al Maradona per testare le reali ambizioni di Insigne e compagnia.

Serie A Le pagelle di Genoa-Napoli 1-2: super Koulibaly QUALCHE SECONDO FA

Tabellino

Genoa-Napoli 1-2 (primo tempo 0-1)

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Vanheusden (67' Masiello), Biraschi, Criscito; Ghiglione (83' Behrami), Rovella, Badelj, Sturaro (67' Kallon), Cambiaso; Hernani (46' Buksa); Ekuban (46' Pandev). All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (92' Juan Jesus); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas (92' Gaetano); Politano (82' Petagna), Insigne, Lozano (70' Ounas). All. Spalletti

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 39' Fabian Ruiz (N), 69' Cambiaso (G), 84' Petagna (N)

Assist: Politano (N, 0-1), Ghiglione (G, 1-1), Mario Rui (N, 1-2)

Ammoniti: Ekuban, Di Lorenzo, Politano, Criscito

Espulsi: nessuno

La statistica chiave

Come sottolinea Opta, Petagna è andato a segno dopo appena due minuti e 29 secondi dal suo ingresso in campo; in generale, quattro delle sue cinque marcature con il Napoli in Serie A sono arrivate dalla panchina.

MVP

Petagna. Entra, segna e decide la partita. What else?

Fantacalcio

PROMOSSO – Cambiaso. Che abbia delle qualità lo si sapeva già, ma stasera le mostra tutte assieme. Sulla sinistra viaggia che è un piacere, percorrendo la fascia nella sua interezza. Ed è proprio suo il gol che illude il Genoa.

BOCCIATO – Hernani. Gioca un tempo, nel ruolo di seconda punta, ma se ne accorgono in pochi. Dopo l'intervallo non rientra in campo.

