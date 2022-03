"Questa squadra non ha mai dormito. Manca poco alla salvezza, ci vogliono altri punti. Stiamo dimostrando che non siamo mai scesi di atteggiamento, a prescindere dai risultati. Ci è girata molto male, ma dobbiamo crescere e migliorare. Sono grandi motivazioni queste qui. Qualcuno ha recuperato e altri no. Domani sarà una partita difficile, da gennaio hanno cambiato il loro modo di essere e stanno facendo tanti pareggi. Sarà tosta e difficile". Venerdì è già giorno di Serie A: la trentesima giornata di campionato parte con due anticipi, Sassuolo-Spezia alle 18.45 e Genoa-Torino . Juric, che tornerà da ex al Ferraris, ne ha parlato in conferenza stampa:

Quel rigore contro l'Inter

"Rabbia per il rigore? Abbiamo giocato in modo positivo, abbiamo fatto una grande partita: ci vuole qualche giorno per smaltire il fatto di non aver vinto, è stato devastante. Non sono arrivate scuse da nessuno. Pjaca sta bene. C’è un posto per due, al momento Brekalo sta facendo bene e gli manca solo il gol. Izzo può giocare, in porta ci sarà Berisha”.

