Genoa-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-0 . Espulso Cambiaso al 79'. Gara arbitrata da Daniele Doveri di Roma.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Il Genoa di Blessin non sfonda: con l'Udinese è 0-0 4 ORE FA

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6 - Trascorre 90 minuti da spettatore non pagante. A eccezione di una smanacciata su un angolo di Deulofeu, non viene mai impegnato.

Silvan HEFTI 6 - Preciso, attento, solido. Non attira su di sé i riflettori, ma al contempo non commette sbavature.

Mattia BANI 6,5 - Ha un cliente complicatissimo come Beto da tener d'occhio, ma se la cava più che bene soprattutto nei duelli aerei, annullando il portoghese.

Zinho VANHEUSDEN 6,5 - Concentrato anche lui, con l'highlight di una stupenda chiusura su Deulofeu nel primo tempo.

Johan VASQUEZ 6 - Schierato terzino sinistro da Blessin, limita Molina, anche se non sale quanto vorrebbe il proprio allenatore (dal 54' Andrea CAMBIASO 4,5 - Ha la grave pecca di farsi cacciare, privando il Genoa della possibilità di organizzare un finale all'arma bianca. Ingenuo)

Stefano STURARO 7 - Si esalta nel clima da battaglia. Tra chiusure, ripartenze e strappi palla al piede, è l'anima del Genoa.

Milan BADELJ 6,5 - Discreto primo tempo, ottima ripresa. Aggressivo e pure ordinato, gioca tanti palloni .

Manolo PORTANOVA 5,5 - Nulla da dire dal punto di vista del ritmo, dell'intensità e della sostanza, ma davanti a Silvestri si divora un gol che grida ancora vendetta.

Caleb EKUBAN 5,5 - Parte bene, portando brio alla manovra offensiva genoana. Ma la sua voglia di fare si trasforma presto in confusione (dall'84' Riccardo CALAFIORI s.v.)

Mattia DESTRO 5,5 - Lotta generosamente, ma raramente combina qualcosa di utile. E quando ha la palla buona davanti alla porta, la cicca (dal 67' Felipe CAICEDO 5,5 - Si vede pochissimo)

Kelvin YEBOAH 5,5 - Frizzante e pure bravo nelle spizzate aeree. Ma vale lo stesso discorso fatto per Portanova: spreca una palla gol clamorosa e il voto ne risente.

All. Alexander BLESSIN 6,5 - Vara un 4-2-3-1 tutto intensità e profondità e il pubblico apprezza. Se gli attaccanti non concretizzano, la colpa non è sua.

Mattia Destro difende un pallone durante Genoa-Udinese - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 7 - Se l'Udinese tiene chiusa la porta nella prima parte di gara, il merito è suo: bravissimo a murare Ekuban e, per due volte, anche Yeboah.

Rodrigo BECÃO 6,5 - Ha le sue belle difficoltà con lo scattante Yeboah, ma con il passare dei minuti riesce a tenergli testa.

Bram NUYTINCK 6 - Comanda tutto sommato bene la difesa, impedendo a Destro di pungere. Anche se all'inizio del secondo tempo si fa rubare dall'avversario un pallone potenzialmente sanguinoso.

Nehuen PEREZ 6,5 - Inizia con qualche affanno, ma alza il proprio livello di sicurezza durante la partita, escludendo l'ammonizione finale.

Nahuel MOLINA 5,5 - Si segnala per un paio di scambi con Deulofeu e poco altro. Non esattamente la sua miglior partita.

Tolgay ARSLAN 6 - Cerca di portare ordine in un contesto di ritmo e grande intensità, ma ci riesce solamente a tratti (dal 91' Mato JAJALO s.v.)

WALACE 5,5 - Poca organizzazione della manovra, qualche affanno in copertura.

Jean-Victor MAKENGO 5,5 - Rischia qualcosa nel secondo tempo, ma Doveri decide di non estrarre il secondo giallo. Per il resto cerca di mettere una pezza, ma con lo Sturaro di oggi è dura.

Brandon SOPPY 5 - Schierato all'ultimo secondo al posto di Udogie, a sinistra sembra un pesce fuor d'acqua: in affanno difensivamente, nullo offensivamente (dal 68' Destiny UDOGIE 5,5 - Non fa molto più rispetto a Soppy)

BETO 5 - Non lascia minimamente il segno. Inglobato dai due centrali e mal servito dai compagni, non completa la partita (dal 73' Isaac SUCCESS s.v.)

Gerard DEULOFEU 5,5 - Fa qualcosina in più rispetto a Beto, con qualche scatto e qualche guizzo, ma pure lui rimane sotto i propri standard.

All. Gabriele CIOFFI 5,5 - Primo, non prenderle. E al resto pensa la giornata non eccelsa di Beto e Deulofeu. Il punto del Ferraris vale parecchio.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Il Genoa di Blessin non sfonda: con l'Udinese è 0-0 4 ORE FA