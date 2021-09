Genoa-Verona, match valido per la 6a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova, sabato 25 settembre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Badelj, Rovella, Hernani, Fares; Destro, Kallon. All. Ballardini

Serie A Genoa, la top 11 dell'era Preziosi: da Perin a Milito fino a Palacio 12 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bani, Biraschi, Caicedo, Ekuban, Stuaro

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak; Kalinic. All. Tudor

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta, Ruegg, Veloso

Genoa-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida Genoa-Verona verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Nei 28 precedenti tra Genoa e Verona in Serie A il bilancio sorride alla squadra ligure, che ha vinto in undici occasioni rispetto alle otto dei veneti – completano il bilancio nove pareggi.

Genoa e Verona sono reduci da due pareggi nelle ultime due sfide nella massima serie e solo una volta hanno pareggiato tre confronti di fila in Serie A, nel 1984.

Il Genoa è imbattuto da sette gare casalinghe in Serie A contro il Verona, vincendo tutte le prime sei sfide nel parziale e registrando un punteggio aggregato di 18-5 nel periodo.

Dopo le sconfitte contro Napoli e Fiorentina, il Genoa potrebbe perdere tutte le prime tre partite interne stagionali di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1959/60.

Il Genoa ha subito almeno due gol per cinque partite di Serie A consecutive per la prima volta da luglio 2020 e non arriva ad almeno sei dal febbraio 2012 nella competizione.

Il Verona ha subito gol nelle ultime 14 partite di Serie A: si tratta della serie più lunga di match con gol subiti per i gialloblù nel massimo torneo da ottobre 2015 (17 in quel caso).

Mohamed Fares, già autore di due reti in questo campionato, ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia del Verona nel dicembre 2014 contro l’Udinese. Il giocatore del Genoa ha collezionato 42 presenze in Serie A con la maglia degli scaligeri.

Ivan Ilic ha realizzato un gol e fornito due assist in cinque partite in questo campionato, superando già il bottino conquistato nelle 29 presenze della scorsa Serie A (due reti).

Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Genoa in Serie A e ha fatto meglio solamente contro il Benevento (quattro) – due delle tre reti dell’attuale attaccante gialloblù sono arrivate proprio in Liguria, con la maglia dell’Udinese.

Darko Lazovic ha sia esordito in Serie A che trovato la sua prima rete nella competizione con la maglia del Genoa. Il Grifone è anche una delle sole quattro squadre contro cui il centrocampista serbo non ha mai né segnato né servito un assist tra le formazioni di questo torneo (insieme a Milan, Torino e Udinese).

Fantacalcio: i consigli per la 6a giornata di Serie A

Serie A Ora è ufficiale: il Genoa passa a 777 Partners UN GIORNO FA