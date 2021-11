Ci sono alcuni giorni che ti cambiano la vita, per sempre. Nel caso di Gian Piero Ventura, il giorno è il 13 novembre 2017, data che ha visto l'Italia pareggiare contro la Svezia e non essere qualificata per il Mondiale di Russia 2018. Quasi quattro anni dopo e nel giorno di Italia-Svizzera (partita fondamentale per la qualificazione al Mondiale 2022), Ventura annuncia il suo ritiro in un'intervista rilasciata a "A tu per tu".

"Ho deciso di fermarmi. Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita". Queste le dichiarazioni circa il suo ritiro.

Chiusura dedicata proprio all'Italia di Roberto Mancini, alla vigilia di una partita fondamentale per il cammino al prossimo Mondiale: "Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli".

