la Juventus inizia a fare i bilanci e a programmare il futuro riflettendo sugli uomini simbolo da tenere in rosa. Tra questi, un grande punto interrogativo è posto su Giorgio Chiellini che, con il Mondiale in Qatar ormai sfumato, sta riflettendo 'su cosa fare da grande': continuare un altro anno da giocatore? Anno sabbatico? Oppure, ruolo dirigenziale a tinte bianconere? I dubbi sono molti ed è lo stesso difensore a parlarne attraverso un'intervista ai microfoni de La Stampa: "Finché sei calciatore, sei focalizzato solo su quello. E io fino ad oggi nella mia testa sono sempre stato calciatore al 100%, quando fai questo lavoro non può che essere così. Di certo in futuro mi piacerebbe avere un percorso dirigenziale, in cui valorizzare il bagaglio di esperienza che ho maturato in questi anni e metterlo a disposizione in un contesto nuovo.

Vorrei occuparmi di ciò che circonda il campo, ma va oltre. Prima però avrei molto da studiare. Conosco bene lo sport, ma non è sufficiente per fare bene il dirigente. Della Continassa so tutto, anche dove ci sono le ragnatele. Ma di cosa accade in sede ho un’idea superficiale. L’esperienza che sto facendo con Sport Horizon mi aiuta, ma non ci si improvvisa".

"Parlo in generale. Chi ha buone idee viene respinto, con il rischio di fargli perdere la voglia e di allontanare chi ha qualcosa di nuovo da dare. Dovremmo tutti avere l'obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme. Tanto più in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in cui c'è particolare bisogno di messaggi positivi".

Chi ha buone idee viene respinto, con il rischio di fargli perdere la voglia e di allontanare chi ha qualcosa di nuovo da dare.

