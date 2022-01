Il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta 0-3 a tavolino per la Salernitana per non essersi presentata alla gara di Udine contro l'Udinese e 1 punto di penalizzazione in classifica. "Sanzioni previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto".

La nuova classifica

Ad

Inter 50*

Milan 48

Napoli 46

Atalanta 42*

Juventus 41

Fiorentina 35*

Roma 35

Lazio 35

Torino 31*

Hellas Verona 30

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27*

Udinese 23*

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia 18*

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana 10**

Coppa d'Africa Il Senegal di un distratto Koulibaly 1° nel Gruppo B; Guinea 2a UN' ORA FA

*una gara in meno

** una gara in meno e un punto di penalizzazione

Gravina: "Salernitana? Se il 31 non c'è cessione, sarà fuori"

Coppa d'Africa Koulibaly ma dove vai? Perde palla, contropiede e rigore UN' ORA FA