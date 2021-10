Dopo cinque anni di governo, Giuseppe Sala si appresta a sedere a Palazzo Marino per un altro quinquennio. Fra i temi delicati da affrontare, ovviamente, quello relativo al nuovo stadio di Inter e Milan, in attesa di novità. In conferenza stampa, Sala ha detto questo: "Su San Siro non ho fermato i motori per le elezioni, ma perché bisogna passare dal Consiglio. Un sindaco uscente non avrebbe potuto affrontare un tema così delicato nella maniera giusta. Posso dire che i rappresentanti di Milan e Inter mi hanno già whatsappato chiedendomi un incontro, sarò lieto di incontrarli".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

UEFA Nations League Donnarumma, la miglior "vendetta" è il perdono 21 ORE FA

UEFA Nations League Donnarumma: "Fischi a San Siro? Spero di no, ho dato tutto per il Milan" IERI A 12:48