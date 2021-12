Sky, Gabriele Gravina interviene sull'attuale momento dello calcio, dopo un periodo molto difficile causa Salernitana. Il Presidente della FIGC torna sulla "Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno straordinario, indimenticabile. Lo hanno meritato davvero". Intervistato dainterviene sull'attuale momento dello sport italiano , in particolare del, dopo un periodo molto difficile causa Covid 19 e sulla situazione societaria della. Il Presidente della FIGC torna sulla vittoria dell'Europeo accompagnato dalle fantastiche Olimpiadi di Tokyo

Ad

NUOVI OBIETTIVI

Serie A Udinese-Salernitana, cosa succederà: prima il 3-0 poi i ricorsi? 22/12/2021 A 12:19

"Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le energie che ci sono mancate nei momenti cruciali".

PROTOCOLLO NORME ANTI CONTAGIO

"Il calcio non può fermarsi, è linfa per dodici settori merceologici diversi. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarci con i nostri scienziati, con gli specialisti, per indicarci una strada per condizioni ideali. Non stresserei troppo il rapporto, il 97% dei nostri atleti è vaccinato, stiamo accelerando con la terza dose".

CASO SALERNITANA

"Ci deve essere speranza, vorrei essere ottimista. Una piazza così importante merita di continuare la sua strada, ma con la dignità che appartiene a una città che lo merita. Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi".

Gravina: "Aiutare il calcio vuol dire aiutare l'Italia"

Serie A Udinese-Salernitana come Juve-Napoli: sarà 3-0 a tavolino? 21/12/2021 A 18:16