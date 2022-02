Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è espresso sui temi più importanti del calcio italiano, dalla Nazionale ai problemi economici dei club, in un intervista a Rai Radio 1.

Gabriele Gravina Credit Foto Getty Images

Ad

Sulle frizioni politiche tra Lega e Federazione ha così commentato: "È sbagliato parlare di frizione tra Lega e Figc o tra club e federazione, non c'è nessuno scontro in atto, piuttosto sono in gioco due visioni contrapposte. La stragrande maggioranza vuole andare avanti, vuole le riforme, altri invece sono per l'immobilismo e il conservatorismo come nel caso delle multiproprietà. Il principio della democrazia, il rispetto della maggioranza e il superamento delle minoranze di blocco è il primo passaggio obbligato per lo sviluppo del nostro calcio di vertice. Mi auguro e spero ci sia un atteggiamento più rispettoso del ruolo della nostra federazione: nessuno può offendere la dignità della Figc".

Serie A Scelto il nuovo Presidente della Serie A: sarà Carlo Bonomi UN' ORA FA

Gravina: "Stipendi non pagati in A? Falsità, 9 club hanno addirittura..."

Capitolo Nazionale, il presidente Gravina spinge per il rinvio della giornata precedente ai playoff mondiali: "Abbiamo già chiesto il rinvio della giornata del 20 marzo: il calendario è molto intasato ma ci auguriamo fino all'ultimo che i club possano concedere qualche giorno in più al ct Roberto Mancini per preparare gli spareggi per i Mondiali. Non qualificarci per il Qatar sarebbe sicuramente un'altra brutta pagina: dobbiamo farcela, sappiamo che è molto difficile perché ci siamo complicati la vita da soli sbagliando due rigori contro la Svizzera, ma l'Italia nei momenti di grande difficoltà reagisce con coraggio, determinazione e un pizzico di ottimismo. Peraltro mi dispiace perché alla fine si confondono le tematiche di tutti i giorni con la qualificazione ai Mondiali, come se una sconfitta dovesse provocare la rivendicazione di posizioni personali anche nei miei confronti"

Parere negativo sul calendario "spezzatino" della Serie A: "L'idea di spacchettare le giornate di campionato in diversi orari è legato alle esigenze finanziarie delle televisioni, ma su questo credo che alcune verifiche puntuali andranno fatte perché mi sembra che i riscontri dell'auditel non siano cosi positivi"

Gravina: "Plusvalenze? Nessun tribunale accetterebbe criteri oggettivi"

Infine, ipotizza l'introduzione dell'indice di liquidità per il controllo finanziario del campionato: "Vogliamo intervenire sulle licenze nazionali e sulla modifica delle norme organizzative. Pensiamo di inserire un indicatore importante, l'indice di liquidità, come criterio di ammissione ai campionati, per la prima volta in Serie A. E poi vogliamo inserire altri due indicatori che daranno la possibilità di operare sul mercato: il parametro dell'indebitamento e un rapporto tra ricavi e costi di lavoro. In questo modo vogliamo mettere sotto controllo le spese di gestione dei club per dare senso di prospettiva e di lungimiranza al nostro mondo"

Donnarumma: "Playoff? Ci penso, l'Italia deve fare il Mondiale"

Serie A Atalanta-Juve, 5 verità: discorso Scudetto ormai chiuso 4 ORE FA