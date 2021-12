Verona-Fiorentina, match valido per la 19a giornata di Serie A, si è concluso col punteggio di 1-1.

Nella fredda serata del Bentegodi matura un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un Verona in piena emergenza difensiva domina per un’ora di gioco, ma non riesce a chiudere il match. Castrovilli vanifica gli sforzi gialloblù all’82’.

Ad

All’11’, un ispirato Faraoni colpisce il palo da posizione defilata, ma per il vantaggio veneto è solo questione di tempo: al 17’ Caprari ricama per Lasagna, che sul filo del fuorigioco infila Terracciano. A quel punto, la Fiorentina di Italiano rischia di affondare in balìa dei contropiedi gialloblù, che rischiano di raddoppiare. Simeone tuttavia, spreca un facile tap-in alla mezz’ora.

Serie A Pubblicati gli indici di liquidità, Fiorentina: "Lo facciano tutti" IERI A 12:29

Dusan Vlahovic in Verona-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Il gol divorato dal bomber gialloblù costa caro nel secondo tempo: in una frazione frammentata dai falli e dagli infortuni (come quello di Saponara al 70’), la Fiorentina trova il pareggio con una giocata individuale: Castrovilli trafigge Montipò con un tuffo di testa all’82’, su suggerimento di Terzic. La Fiorentina sogna il colpaccio sul finale, ma Vlahovic questa volta si raffredda proprio sul più bello. Il pareggio finale mantiene i Viola in corsa per l'Europa League, nonostante un'opaca prestazione di squadra.

Tabellino

VERONA-FIORENTINA 1-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Veloso (45’ Bessa), Ilic, Lazovic; Lasagna (81’ Cancellieri), Caprari (81’ Hongla); Simeone. All. Tudor.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (71’ Odriozola), Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (45’ Castrovilli), Torreira, Duncan; Sottil (64’ Saponara, poi Callejon dal 70’), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Arbitro: Daniele Doveri.

Gol: 17’ Lasagna (V), 82’ Castrovilli (F)

Assist: Caprari (V), Terzic (F)

Ammoniti: Caprari (V), Ilic (V), Terzic (F)

Infortuni: Saponara (F)

Giovanni Simeone in Verona-Fiorentina Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

9’ - ANTICIPO PROVVIDENZIALE DI MILENKOVIC! Strappo fulmineo del Verona! Faraoni apre il gioco per Caprari, che prova a servire il tap-in dell'accorrente Simeone sul palo opposto. Milenkovic interviene in scivolata.

14’ - PALO DI FARAONI! Tiro-cross sul fondo dell'area, Terracciano viene infilato dalla conclusione, che sbatte sul palo e attraversa l'intero specchio di porta.

17’ - GOL! LASAGNA, 1-0 VERONA! Una verticalizzazione delverona scopre nuovamente la difesa viola! Caprari lancia Lasagna, che brucia il suo marcatore e batte Terracciano!

32’ - SUTALO SALVA UN GOL! Bonaventura ruba palla a Miguel Veloso, poi punta Montipò: Sutalo mura il suo tiro con una scivolata disperata.

34’ - SIMEONE SI DIVORA IL 2-0! Igor scivola sul fondo dell'area, Lasagna conquista palla e scarica in mezzo per il tap-in facile di Simeone... Il figlio del Cholo però perde l'attimo e conclude a lato.

65’ - CASTROVILLI PERICOLOSO COL PIAZZATO! Uscita insicura di Montipò, che in tuffo respinge un cross dal fondo. E' un assist per Castrovilli, che dal limite prova a colpire con portiere battuto. Il suo tiro però è sporcato in corner.

80’ - VLAHOVIC DI POCO ALTO SOPRA LA TRAVERSA! Verticalizzazione geniale di Duncan, Vlahovic si smarca e scarica un tiro potente di poco alto sopra la traversa.

82’ - GOL! CASTROVILLI PAREGGIA I CONTI, 1-1! Terzic si presenta al limite dell'area e innesca il tuffo di testa del subentrato Castrovilli. Montipò viene trafitto dal tempismo del centrocampista viola.

Il momento social

MVP

Kevin LASAGNA: riesce a disorientare la retroguardia viola in una posizione ibrida, alle spalle di Simeone, e il gol dell'1-0 gli dà ragione; si muove bene tra le linee, è la leva che aziona le ripartenze scaligere.

Fantacalcio

PROMOSSO - Bosko SUTALO: più volte si prende la licenza di attaccare sul versante di sinistra, sfoggiando grande personalità. La sua chiusura in scivolata su Bonaventura vale come un gol.

BOCCIATO - Giovanni SIMEONE: alla mezz'ora si divora il gol del 2-0, non coglie mai l'attimo giusto per colpire.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Verona-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 20/12/2021 A 17:47