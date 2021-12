Stadio Penzo di, 81esimo minuto di gioco di un match dai mille capovolgimenti di fronte : gli ospiti hanno finito i cambi,rimane a terra dolorante, stringe i denti e decide di continuare a giocare per non far rimanere i suoi in 10 uomini. Ilvince la partita all'85esimo grazie al solitoe si rilancia alla rincorsa dell'Europa. Fin qui nulla che non si possa vedere ogni domenica sui campi della nostra Serie A, la particolarità di questa storia è che gli esami effettuati dal difensore polacco a fine partita hanno riscontrato la, un infortunio su cui Dawidowicz ha giocato su per(10 più i 6 di recupero). L'ex Palermo è già stato sottoposto all'intervento chirurgico, lo stop sarà di almeno quattro mesi: quello che rimane è - però - un grande sacrificio che in casa Hellas Verona non potrà certo essere dimenticato.