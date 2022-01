Sul tavolo del governo c’è il possibile obbligo di super green pass, la certificazione che si ottiene solo con il vaccino o la guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi. Che cosa comporterebbe per il calcio e lo sport? La Gazzetta dello Sport riporta i possibili scenari.

Il primo: si decide per l’obbligo di super green pass, probabilmente a partire dal primo febbraio, per consentire a chi non l’ha fatto di vaccinarsi. Il secondo: il super green pass non vale per tutti, ma per impianti sciistici, palestre, piscine, sport di squadra e di contatto. Resterebbero fuori, per citare le discipline più popolari, solo tennis (e padel), atletica e ciclismo.

I calciatori e i professionisti rientrano nell’obbligo?

Nel primo caso, sicuramente sì. Nel secondo, c’è qualche dubbio legale che ancora non si è dissipato.

C’è qualche deroga in vista?

Più che una deroga, il problema è trovare un ombrello normativo che protegga i club da eventuali cause di giocatori no-vax, a quel punto sarebbero esclusi da ogni attività.

Dybala e Moise Kean festeggiano per il gol in Salernitana-Juventus - Serie A 2021/2022 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

E le squadre straniere che vengono a giocare le coppe?

In questo caso la deroga è probabile, ma deve essere scritta. Stesso discorso per chi ha un vaccino che non è validato in Italia (vedi Sputnik).

La regola del numero minimo di calciatori per scendere in campo?

È caduta con la fine dell’ultima stagione. Anche perché era stata ripetutamente presa a schiaffi dagli interventi delle Asl, considerati fonte superiore dal Collegio di garanzia.

Il campionato è in mano alle ASL?

Ora la Asl può intervenire solo nel caso di un contagio esteso, insomma di un focolaio. La quarantena per i contatti stretti dei positivi non è prevista per chi ha avuto la terza dose o la seconda da non più di 120 giorni. C’è però l’obbligo di una “autosorveglianza” e dell’uso della mascherina FFP2.

FFP2 in tutti gli stadi

Il loro uso è una garanzia che non ci siano ulteriori riduzioni di capienza.

