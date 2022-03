In un'intervista alla UEFA, l'attaccante svedese ha parlato del futuro e sulla voglia di continuare a giocare: "Non faccio programmi, quello che sarà dev'essere ancora scritto. Non voglio ritirarmi pensando che avrei potuto continuare, me ne pentirei. La verità è che giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me... quindi gioco ancora".

Ibrahimovic con la maglia della Svezia Credit Foto Getty Images

"So che un giorno non avrò più questa adrenalina, ma è un problema per tutti i calciatori perché siamo programmati per questo e non possiamo fare nient'altro. Fai queste cose per 20 anni e in cambio ricevi adrenalina. Quando ti viene a mancare tutto devi cominciare da zero" ha detto Zlatan.

Parole di affetto verso il Milan: "Qualunque cosa mi accada io sarò sempre lo stesso. O piaccio o non piaccio, ma non cambierò. Io gioco con molta emozione al Milan perché questo club mi ha dato felicità ed è stato bello tornare in Champions League".

Ibrahimovic: "La mia 'Adrenalina' adesso è lo scudetto per il Milan"

