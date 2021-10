Ibrahimovic non andrà in Nazionale per le due gare di qualificazione ai Svezia contro il Kosovo (9 ottobre) e la Grecia (12 ottobre). La motivazione è presto detta, con Ibrahimovic che non ha ancora recuperato La notizia era già nell'aria, ma oggi è arrivata la conferma.non andrà in Nazionale per le due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar , gare che vedranno impegnate lacontro il(9 ottobre) e la(12 ottobre). La motivazione è presto detta, con Ibrahimovic che non ha ancora recuperato dal problema al tendine d'Achille , tanto che in questa stagione ha giocato solo 30 minuti contro la Lazio (con gol) del 12 settembre scorso.

Il ct Andersson, che aveva preconvocato Ibrahimovic, ha sostituito il giocatore del Milan con l'attaccante Viktor Gyökeres. 23 anni, di origini ungheresi, in forza al Coventry City (squadra di Serie B inglese) in prestito dal Brighton. Ha già debuttato in Nazionale maggiore, giocando due amichevoli contro Finlandia e Islanda nel 2019. Contro l'Islanda ha anche trovato il suo primo gol con la maglia della Svezia.

