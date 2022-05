"Speriamo che continui a giocare". Lo hanno detto in tanti a Casa Milan in questi giorni di festeggiamento sfrenati. Da mister Stefano Pioli a Olivier Giroud, compagno di reparto col quale si è creato un ottimo feeling. Passando per Davide Calabria: "E' determinante anche quando non gioca". La verità è che Zlatan Ibrahimovic, 41 anni il prossimo 3 ottobre, vuole fare di tutto per continuare a calcare i campi di calcio.

Dipendesse dalla testa, non esisterebbe alcun dubbio: la voglia è ancora quella di un ragazzino. E' il ginocchio sinistro a tormentarlo, quello che si gonfia ad ogni partita. E non a causa di un vecchio trauma, bensì per usura. Secondo il Corriere della Sera, Ibra avrebbe allora deciso di operarsi in artroscopia già nei prossimi giorni. Dall'esito dell'intervento deciderà il da farsi: per Zlatan è stato un anno esaltante dal punto di vista emozionale, ma particolarmente doloroso dal punto di vista fisico: "Per continuare devo essere sicuro di stare bene e ora devo fare qualcosa", ha detto il totem di Malmö.

La rinuncia alla Svezia e a buona parte delle vacanze

Ibrahimovic che, per dedicarsi all'operazione, ha rifiutato la convocazione della Svezia per i quattro impegni di Nations League di inizio giugno contro Slovenia, Norvegia (2 volte) e Serbia. Oltre ad aver rinunciato a una buona fetta di vacanze con la moglie Helena e i figli (rimasti a vivere nel paese scandinavo) per farsi trovare pronto al raduno di inizio giugno del Milan. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Paolo Maldini avrebbe già pronto, per lui, un rinnovo annuale da 2,5 milioni di euro.

