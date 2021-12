"Abbiamo giocatori che hanno tanti minuti nelle gambe. Finché non danno segnali di cedimento avanti così, ma è chiaro che il conto si paga prima o poi". C'era un misto di preoccupazione e rassegnazione nelle parole di Maurizio Sarri, che parlava così la scorsa settimana alla vigilia della sfida di Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca. La voce dell'allenatore biancoceleste è solo una tra le innumerevoli che si sono levate su un tema divenuto cruciale ormai da tempo ma che non pare suscitare - per ora - l'interesse di chi gestisce il mondo del pallone: le partite sono troppe. E a farne le spese sono coloro che mettono in scena lo spettacolo, gli attori principali, i calciatori. Usurati fino all'infortunio da un tour de force che non ha mai fine.

Sarri: "Manca continuità? Anche Klopp al Liverpool all'inizio..."

Ad

Serie A Koulibaly fuori un mese: distrazione al bicipite femorale UN' ORA FA

tripletta: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, tutti e tre Danilo della Juventus, Kouilibaly del Napoli, ma anche Stephan El Shaarawy della Roma, Roberto Pereyra dell'Udinese, Ante Rebic del Milan, Andrea Belotti del Torino. Giusto per citarne alcuni, all'interno di un problema che colpisce molto le squadre più blasonate, tra Coppe europee e esodo di frotte di giocatori verso le rispettive Nazionali a ogni sosta, ma che a fare bene i conti riguarda tutti quanti. Come il Genoa di Shevchenko, che nella sconfitta contro il Milan ha aggiunto anche Nicolò Rovella a una lista degli infortunati che sfiora già la doppia cifra di nominativi. L'ultimo turno di Serie A è emblematico, ma è solo l'ennesimo capitolo di una lunga serie. Nel mercoledì di campionato, il Napoli ha fatto addirittura, tutti e tre costretti al cambio per problemi muscolari nell'arco del match. Negli scorsi giorni era toccato a gente come Federico Chiesa della Juventusdel Napoli, ma anche Lorenzo Pellegrini della Roma,dell'Udinese,del Milan,del Torino. Giusto per citarne alcuni, all'interno di un problema che colpisce molto le squadre più blasonate, tra Coppe europee e esodo di frotte di giocatori verso le rispettive Nazionali a ogni sosta, ma che a fare bene i conti riguarda tutti quanti. Come il Genoa di Shevchenko, che nella sconfitta contro il Milan ha aggiunto anchea una lista degli infortunati che sfiora già la doppia cifra di nominativi.

Federico Chiesa Credit Foto Getty Images

Nella stagione 2021/22, Napoli, Milan, Inter, Atalanta, Juventus e Lazio hanno giocato 20 partite in poco più 100 giorni. La Roma, contando i preliminari di Conference League, sale a 22. A queste, vanno aggiunte tre pause per le Nazionali dove decine di giocatori sono stati impegnati in ogni angolo del globo per impegni di qualificazione ai Mondiali di Qatar, con tanto di sfiancanti trasferimenti annessi. Qui, tra gli altri, hanno pagato dazio Davide Calabria del Milan e Stefan De Vrij dell'Inter. C'è chi di partite ne ha giocate anche 25, una media approssimativa di una ogni quattro giorni. Vedi Nicolò Barella, che proprio nell'ultimo match contro lo Spezia è stato risparmiato per la prima volta in stagione dal duo Simone Inzaghi/Roberto Mancini. E naturalmente, il futuro prossimo non prevede un rallentamento. Prima della sosta natalizia, sono in arrivo altre quattro partite di campionato per chiudere il girone d'andata (compreso un altro turno infrasettimanale il 22 dicembre), più la giornata conclusiva della fase a gironi delle varie Coppe europee. Altre cinque partite in venti giorni, insomma. Chi non sarà impegnato in partite fuori da confini nazionali, avrà in programma anche i sedicesimi di Coppa Italia (14-16 dicembre), dopo aver giocato già i trentaduesimi a metà agosto.

Pioli: "Giroud si è fatto male al flessore, non ci voleva"

In tanti invocano un campionato a 18 squadre - se non addirittura a 16 - in nome della qualità del torneo. Una soluzione che di certo verrebbe incontro anche alle esigenze dei giocatori, che potrebbero tirare il fiato rispetto agli attuali standard e limitare i problemi fisici dovuti al sovraccarico. Anche Pep Guardiola è fervente sostenitore in un cambio di rotta, tanto più in un Paese come Inghilterra dove le squadre fanno i conti con ben due Coppe nazionali. Con buona pace dei malati di pallone, coloro che non ne hanno mai abbastanza, come disse l'allenatore spagnolo ormai due stagioni fa: "I tifosi possono vivere anche con meno calcio".

Guardiola: "Pallone d'Oro a Messi ingiusto? Tutti lo meritavano e lui è troppo bravo"

Serie A Milan, tegola Kjaer: intervento ai legamenti del ginocchio 3 ORE FA